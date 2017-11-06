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19:16 (мск), источник: Noi.md

Киртоакэ завернули из зала суда

Заседание по делу Дорина Киртоакэ было отложено, даже не начавшись, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Отстраненному от должности генпримару пришлось повернуть назад, когда пришел в суд.

Сторона защиты говорит, что причина в неявке стороны обвинения, и считает виновным в создавшейся ситуации судью.

«Судья назначил дату заседания без учета программы прокурора и адвоката. Я лично вынужден был отменить другое заседание, чтобы приехать сюда, чтобы больше не допускалось злоупотреблений. Судья показал, что у него есть приказ как можно скорее вынести приговор», — сказал адвокат Георгий Малик.

Более того, хотя судья объявил, что не знает, на какое число отложено заседание, на сайте суда указано 7 ноября, а сегодняшнее заседание исключено из повестки дня.

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