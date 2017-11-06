Киртоакэ завернули из зала суда

Источник: Noi.md

Отстраненному от должности генпримару пришлось повернуть назад, когда пришел в суд.

Сторона защиты говорит, что причина в неявке стороны обвинения, и считает виновным в создавшейся ситуации судью.

«Судья назначил дату заседания без учета программы прокурора и адвоката. Я лично вынужден был отменить другое заседание, чтобы приехать сюда, чтобы больше не допускалось злоупотреблений. Судья показал, что у него есть приказ как можно скорее вынести приговор», — сказал адвокат Георгий Малик.