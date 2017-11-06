Киртоакэ завернули из зала суда
Заседание по делу Дорина Киртоакэ было отложено, даже не начавшись, сообщает NOI.md.
Заседание по делу Дорина Киртоакэ было отложено, даже не начавшись, сообщает NOI.md.
Отстраненному от должности генпримару пришлось повернуть назад, когда пришел в суд.
Сторона защиты говорит, что причина в неявке стороны обвинения, и считает виновным в создавшейся ситуации судью.
«Судья назначил дату заседания без учета программы прокурора и адвоката. Я лично вынужден был отменить другое заседание, чтобы приехать сюда, чтобы больше не допускалось злоупотреблений. Судья показал, что у него есть приказ как можно скорее вынести приговор», — сказал адвокат Георгий Малик.
Более того, хотя судья объявил, что не знает, на какое число отложено заседание, на сайте суда указано 7 ноября, а сегодняшнее заседание исключено из повестки дня.