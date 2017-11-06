Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым за слова о Ленине

Источник: РИА "Новости"

Лидер КПРФ заявил, что он много лет он работал на Кавказе и очень любит этот регион.

«На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать», — сказал Зюганов РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Ленина захоронили по канонам православной культуры, «он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством».

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Ранее лидер КПРФ заявил, что «болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Зюганов добавил, что не даст «этим проискам состояться». После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что Зюганов не слышит доводы молодого поколения и отметил, что депутату стоит извиниться перед людьми, чье мнение по этому вопросу он назвал «болтовней».

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.