Бастрыкин поручил возбудить дело об обстреле Донецка из «Градов»

Источник: РИА "Новости"

«В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры», — добавила она.

Петренко напомнила, что СК расследует эти преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства.

Согласно этим нормам, Москва вправе привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления за пределами России, если они не понесли за это наказание.

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«В ходе расследования этого преступления против гражданского населения, так же как и в других случаях обстрела мирных жителей, будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали. Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел», — добавила Петренко.