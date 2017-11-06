Бастрыкин поручил возбудить дело об обстреле Донецка из «Градов»

«В результате этих действий украинских ВС, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры», — добавила она.
Петренко напомнила, что СК расследует эти преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства.
Согласно этим нормам, Москва вправе привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления за пределами России, если они не понесли за это наказание.
«В ходе расследования этого преступления против гражданского населения, так же как и в других случаях обстрела мирных жителей, будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали. Десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел», — добавила Петренко.
Обстановка в Донбассе обострилась вечером в воскресенье. Подразделения ВСУ выпустили по Донецку и его окраинам почти 130 мин и снарядов крупного калибра. Несколько человек пострадали, в том числе трое детей, один ребенок погиб.
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