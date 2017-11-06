Лукашенко направил соболезнование Трампу в связи с трагедией в Сазерленд-Спрингс
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в техасском городке
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в техасском городке
«Преступление, совершенное в церкви во время воскресного богослужения, возмущает своей циничностью, жестокостью и бессмысленностью», — подчеркнул глава белорусского государства.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, слова поддержки жителям