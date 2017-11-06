Сесилия Мальмстрем совершает визит в Республику Молдова
Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем осуществляет 6 -7 ноября визит в Молдову.
Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем осуществляет 6 -7 ноября визит в Молдову.
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В ходе визита еврокомиссар встретится с президентом Игорем Додоном,
Комиссар ЕС по вопросам торговли посетит Monicol, компанию из Кишинева, которая экспортирует фрукты и орехи, выращенные в республике, и которая с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации экспортировала 95% продукции в ЕС без пошлин.