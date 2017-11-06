Сесилия Мальмстрем совершает визит в Республику Молдова

В ходе визита еврокомиссар встретится с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Павлом Филипом, вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры Октавианом Калмык и с председателем парламента Андрианом Канду. В то же время, Сесилия Мальмстрем встретится с членами Ассоциации европейского бизнеса и с представителями гражданского общества.