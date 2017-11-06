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22:04 (мск), источник: Noi.md

Сесилия Мальмстрем совершает визит в Республику Молдова

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем осуществляет 6 -7 ноября визит в Молдову.

Источник: Noi.md

Согласно пресс-релизу Ассоциации европейского бизнеса (BDR Associates), еврокомиссар должна сделать обзор прогресса и проблем, зарегистрированных в коммерческих отношениях ЕС-Республика Молдова, передает IPN.

В ходе визита еврокомиссар встретится с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Павлом Филипом, вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры Октавианом Калмык и с председателем парламента Андрианом Канду. В то же время, Сесилия Мальмстрем встретится с членами Ассоциации европейского бизнеса и с представителями гражданского общества.

Комиссар ЕС по вопросам торговли посетит Monicol, компанию из Кишинева, которая экспортирует фрукты и орехи, выращенные в республике, и которая с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации экспортировала 95% продукции в ЕС без пошлин.

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