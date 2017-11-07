Трамп продлил на год санкции против Ирана

Источник: AP 2017

В комментарии отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и в связи с этим американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».

4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что дипломатическая миссия является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание посольства США, разоружили охрану и захватили в плен по разным оценкам от 66 до 90 человек.