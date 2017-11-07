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00:23 (мск), источник: РИА Новости

Трамп продлил на год санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить режим односторонних американских санкций в отношении Ирана, введенных в 1979 году, отмечается в сообщении Белого дома.

Источник: AP 2017

В комментарии отмечается, что отношения США и Ирана «не нормализовались», и в связи с этим американский лидер принял решение «продлить режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану».

4 ноября 1979 года радикально настроенные студенты-исламисты, называвшие себя «учениками Хомейни» (лидер Исламской революции), под предлогом того, что дипломатическая миссия является «гнездом шпионажа и заговоров против Ирана», взяли штурмом здание посольства США, разоружили охрану и захватили в плен по разным оценкам от 66 до 90 человек.

Захват заложников привел к разрыву дипломатических отношений между США и Ираном, которые не восстановлены по сей день.

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14 октября© Ньюстюб
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