Лукашенко поздравил белорусов со 100-летним юбилеем Октябрьской революции
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников со 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников со 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в
«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что сформированные в период Советского Союза
«Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси с 100-летием Октябрьской революции
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летним юбилеем Октябрьской революции.
В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие.
Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение.
Сформированные в период Советского Союза
Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества.
Александр Лукашенко