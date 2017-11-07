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00:18 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил белорусов со 100-летним юбилеем Октябрьской революции

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников со 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства.

«Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси с 100-летием Октябрьской революции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летним юбилеем Октябрьской революции.

В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие.

Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение.

Сформированные в период Советского Союза социально-экономические принципы легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства.

Сегодня мы живем в суверенной, независимой стране. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества.

Александр Лукашенко

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