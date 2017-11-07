Велосипедистка лишилась работы за показанный Трампу средний палец

В компании заявили, что ее сотрудники не имеют права распространять в соцсетях информацию, которая может создать в коллективе атмосферу вражды, пишет издание AmericaRu.com.

По словам самой Бриксман, в момент, когда был сделан снимок, она не находилась на работе, а совершала свою ежедневную велосипедную прогулку.