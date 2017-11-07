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01:25 (мск), источник: Известия

Велосипедистка лишилась работы за показанный Трампу средний палец

В США компания Akima LLC уволила маркетолога Юли Бриксман, прославившуюся после публикации фотографии с кортежем Дональда Трампа. 50-летняя женщина лишилась работы из-за непристойного жеста, который она адресовала главе государства.

В компании заявили, что ее сотрудники не имеют права распространять в соцсетях информацию, которая может создать в коллективе атмосферу вражды, пишет издание AmericaRu.com.

По словам самой Бриксман, в момент, когда был сделан снимок, она не находилась на работе, а совершала свою ежедневную велосипедную прогулку.

Снимок, распространившийся в соцсетях, был сделан журналисткой Huffington Post Эшли Файнберг из президентского пула, передавал iz.ru. Она сфотографировала женщину в белой футболке и велосипедном шлеме, выразившую протест при появлении на дороге президентского кортежа.

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