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06:47 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Врио губернатора Андрей Травников посетил Ордынский район

Такую модель управления предприятием, как на племзаводе «Ирмень», сегодня нужно внедрять и в других хозяйствах, заявил временно исполняющий обязанности главы региона во время рабочей поездки в Ордынский район.

Источник: РИА "Новости"

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Конечно, мне было интересно ознакомиться с тем, как здесь организована работа, дело, а самое главное — как организована забота о людях, которые трудятся и живут здесь. Практическая цель, которую я ставлю перед этой поездкой — посмотреть, какой у нас есть дополнительный потенциал, чтобы этот передовой опыт более широко распространить по территории региона».

Переработка молока — основная деятельность хозяйства. Кефир, молоко, сливочное масло — всего 60 наименований — сегодняшний результат молочного цеха, на него приходится половина всех произведенных продуктов предприятия. Затем — переработка зерна и мяса — по 16%. Если сложить прибыль всех сельхозпредприятий района, доля «Ирмени» будет самой высокой — 70%.

Глава региона посетил детский сад, Дом культуры, школу, музей, спортивный комплекс, профилакторий. Большинство социальных объектов — на балансе племзавода.

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