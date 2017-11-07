Врио губернатора Андрей Травников посетил Ордынский район

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Конечно, мне было интересно ознакомиться с тем, как здесь организована работа, дело, а самое главное — как организована забота о людях, которые трудятся и живут здесь. Практическая цель, которую я ставлю перед этой поездкой — посмотреть, какой у нас есть дополнительный потенциал, чтобы этот передовой опыт более широко распространить по территории региона».