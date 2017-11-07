Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября

Конкурсная комиссия по отбору на должность мэра Омска официально зарегистрировала 20 кандидатов. Список опубликован в минувшую пятницу на сайте омского городского совета. 35 человек получили отказ.

«Основная причина отказа — не предоставление справок о судимости (оригинала), о здоровье кандидата и согласия на обработку персональных данных комиссией и омским городским советом», — пояснили в пресс-службе горсовета и добавили, что незарегистрированные кандидаты имеют право до конца дня 7 ноября, принести недостающие документы.

Справки этих претендентов будут рассмотрены 9 ноября. В этот же день будет принято окончательное решение по списку кандидатов.

Среди зарегистрированых кандидатов — и. о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина, экс-министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров, депутат областного Заксобрания Игорь Антропенко.

Портал «Омск здесь» сообщает, что из-за нехватки разных документов отказали в регистрации кандидатам Юрию Александрову, Григорию Байдукову, Александру Бекишеву, Андрею Бендеру, лидеру ЛДПР в заксобрании Антону Берендееву, Александру Власову, Антону Голованову, Андрею Грецкому, Юлии Ельцовой, Александру Искаму, Виталию Кайгородову, Алексею Клепикову, Игорю Козловскому, Максиму Корниенко, известному омскому экологу Сергею Костареву, Юрию Кривкову, лидеру ЛДПР в горсовете Алексею Ложкину, Сергею Маевскому, Игорю Могутову, Андрею Наумову, Оксане Неволиной, Валентину Панову, Виктору Пяткову, Александру Сарсекееву, Дмитрию Ситникову, депутату горсовета, экс-сенатору Алексею Сокину, Виктору Сыромятникову, Николаю Телепенко, официальному кандидату от КПРФ Константину Ткачеву, Александру Томилову, Мухаметкали Хасанову, Игорю Чурикову, Максиму Щапову, Василию Яковлеву, Андрею Яценко.