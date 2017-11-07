Список зарегистрированных кандидатов в мэры Омска сформируют 9 ноября
Пока конкурсная комиссия зарегистрировала только 20 кандидатов.
Пока конкурсная комиссия зарегистрировала только 20 кандидатов.
Конкурсная комиссия по отбору на должность мэра Омска официально зарегистрировала 20 кандидатов. Список опубликован в минувшую пятницу на сайте омского городского совета. 35 человек получили отказ.
«Основная причина отказа — не предоставление справок о судимости (оригинала), о здоровье кандидата и согласия на обработку персональных данных комиссией и омским городским советом», — пояснили в
Справки этих претендентов будут рассмотрены 9 ноября. В этот же день будет принято окончательное решение по списку кандидатов.
Среди зарегистрированых кандидатов — и. о. мэра Омска Сергей Фролов, министр экономики Омской области Оксана Фадина,
Портал «Омск здесь» сообщает, что
Повторные выборы главы города пройдут до конца ноября. Весной избрание не состоялось, так как оба кандидата, отобранные конкурсной комиссией для голосования в горсовете, сняли свои кандидатуры. Выборы 2017 года стали первыми, когда главу омской городской администрации выбирают депутаты горсовета, а не жители города.