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05:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Корейская концепция 9 мостов заработает в Приморье

Минвостокразвития подготовило конкретный план по реализации инициативы Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о «9 мостах», сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Минвостокразвития подготовило конкретный план по реализации инициативы Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о «9 мостах», сообщает Deita.ru.

Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочей поездки в Южную Корею.

«Предложения главы Республики Корея нашли поддержку Президента России Владимира Путина. И со своей стороны мы готовы делать все необходимое, чтобы эти обозначенные ориентиры, получили свою реальную реализацию. Мы подготовили конкретизирующий план по реализации “9 мостов”, и считаем возможным чтобы первый шаг был осуществлен в ближайшие 5−6 месяцев», — заявил глава минвостокразвития в ходе встречи с Министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Пэк Ун Гю.

Александр Галушка подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке доля инвестиций южнокорейских компаний остается небольшой — 434 млн долларов США, это 0,7% всех частных инвестиций и 8,2% иностранных инвестиций.

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