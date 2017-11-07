Корейская концепция 9 мостов заработает в Приморье

Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время рабочей поездки в Южную Корею.

«Предложения главы Республики Корея нашли поддержку Президента России Владимира Путина. И со своей стороны мы готовы делать все необходимое, чтобы эти обозначенные ориентиры, получили свою реальную реализацию. Мы подготовили конкретизирующий план по реализации “9 мостов”, и считаем возможным чтобы первый шаг был осуществлен в ближайшие 5−6 месяцев», — заявил глава минвостокразвития в ходе встречи с Министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея господином Пэк Ун Гю.