Новосибирск заинтересован в открытии Генерального консульства Китая

— Все это создает очень важную атмосферу доверия, добрососедства, без которых крайне трудно делать дальнейшие шаги в развитии международных связей. Сегодня Новосибирская область работает над расширением сотрудничества с Китаем как в экономической, так и гуманитарной сферах. Мы заинтересованы в открытии Генерального консульства КНР в Новосибирске, что даст новый импульс нашим отношениям. Также заинтересованы в росте инвестиций китайских предприятий в нашу экономику, инфраструктуру. Со своей стороны, наш регион готов увеличить экспорт высококачественного сырья, сельскохозяйственной, машиностроительной продукции, продуктов питания, — говорит первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.