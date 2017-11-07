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07:23 (мск), источник: VN.ru

Новосибирск заинтересован в открытии Генерального консульства Китая

В пятницу, третьего ноября, в Новосибирске открыли научно-практическую конференцию «Россия и Китай на пути укрепления двустороннего сотрудничества».

Как отмечают в правительстве Новосибирской области, торгово-экономические отношения, культурные и туристические связи нашего региона с КНР укрепляются с каждым годом.

— Все это создает очень важную атмосферу доверия, добрососедства, без которых крайне трудно делать дальнейшие шаги в развитии международных связей. Сегодня Новосибирская область работает над расширением сотрудничества с Китаем как в экономической, так и гуманитарной сферах. Мы заинтересованы в открытии Генерального консульства КНР в Новосибирске, что даст новый импульс нашим отношениям. Также заинтересованы в росте инвестиций китайских предприятий в нашу экономику, инфраструктуру. Со своей стороны, наш регион готов увеличить экспорт высококачественного сырья, сельскохозяйственной, машиностроительной продукции, продуктов питания, — говорит первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

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