Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи

Источник: AP 2017

«Запрос включает в себя дополнительные 4 миллиарда долларов для поддержки противоракетных систем и усовершенствования обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в письме.

Еще 700 миллионов долларов Трамп попросил на ремонт эсминцев ВМС США «Джон Маккейн» и «Фицджеральд», столкнувшихся минувшим летом с торговыми судами, а 1,2 миллиарда требуются ему на реализацию стратегии по Южной Азии. В частности, эти средства пойдут на переброску дополнительных 3,5 тысяч американских военных в Афганистан.

6 ноября Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась.

Об этом он сказал во время визита в Японию. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул Трамп.