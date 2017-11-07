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06:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить оборонный бюджет страны в связи с угрозой со стороны Северной Кореи. Его послание палате представителей опубликовано на сайте Белого дома.

Источник: AP 2017

«Запрос включает в себя дополнительные 4 миллиарда долларов для поддержки противоракетных систем и усовершенствования обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи», — говорится в письме.

Еще 700 миллионов долларов Трамп попросил на ремонт эсминцев ВМС США «Джон Маккейн» и «Фицджеральд», столкнувшихся минувшим летом с торговыми судами, а 1,2 миллиарда требуются ему на реализацию стратегии по Южной Азии. В частности, эти средства пойдут на переброску дополнительных 3,5 тысяч американских военных в Афганистан.

6 ноября Трамп заявил, что эра стратегического терпения по отношению к Северной Корее закончилась.

Об этом он сказал во время визита в Японию. «Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул Трамп.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

Трамп и Абэ договорились оказывать давление на КНДР
Во время загрузки произошла ошибка.
6 ноября© Ньюстюб
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