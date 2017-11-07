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06:14 (мск), источник: Восток Медиа

Владимир Путин отметил работу хабаровского центра «Взлёт»

Президент оценил реконструированную Албазинскую крепость.

Президент России Владимир Путин заинтересовался реконструкцией Албазинского острога в хабаровском центре патриотического воспитания «Взлёт». На форуме «Сообщество» глава страны обсудил с директором центра Олегом Безгодовым детали проекта, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Беседа состоялась на выставке успешных социальных проектов — получателей президентских грантов в 2017 году, которая проходила в рамках форума. На реализацию проекта в августе хабаровчане выиграли 2,8 миллиона рублей. На эти деньги им удалось завершить уменьшенную копию укреппоселения.

«Крепость функционирует. Мы не прячем за стекло, мы не вешаем на стены, потому что они [школьники] всё обязательно должны попробовать и потрогать, чтобы у них проявилась тяга к изучению истории — истории, которую они потрогали. И наш большой проект называется “Центр живой истории” именно потому, что мы даём школьникам потрогать все экспонаты», — рассказал президенту Олег Безгодов.

Также он рассказал главе страны о договорённости с образовательными учреждениями Хабаровска, которые приводят детей в центр на экскурсии. По словам директора «Взлёта», над проектом работали порядка 40 человек.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице появился новый музей живой истории — копия Албазинской крепости. На реконструкцию знакового для дальневосточной истории места выделили два миллиона рублей. Благодаря федеральному гранту Российского союза ректоров и деятельности центра хабаровские дети могут наглядно узнать историю крепости, примерить доспехи и одежду казаков.

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