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06:44 (мск), источник: "Российская газета"

Отряд кораблей ТОФ прибыл в камбоджийский порт Кампонгаон

Неофициальный визит отряда кораблей Тихоокеанского флота начался в Камбодже, сообщил «РГ» начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В отряд входят большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Во вторник они прибыли в порт Кампонгаон.

— В первый день визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Российские корабли посетит посол РФ в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков, — рассказал Николай Воскресенский.

Также наши боевые корабли смогут осмотреть военнослужащие вооруженных сил Камбоджи и местные жители. Моряки-тихоокеанцы проведут спортивные соревнования с камбоджийскими военными, побывают на экскурсиях по историческим местам провинции Преахсиануквиль.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.

Справка «РГ»

Отряд боевых кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова покинул Владивосток в начале октября. За четыре месяца похода наши моряки совершат девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода — демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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