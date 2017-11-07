Отряд кораблей ТОФ прибыл в камбоджийский порт Кампонгаон
Неофициальный визит отряда кораблей Тихоокеанского флота начался в Камбодже, сообщил «РГ» начальник отдела
Неофициальный визит отряда кораблей Тихоокеанского флота начался в Камбодже, сообщил «РГ» начальник отдела
В отряд входят большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Во вторник они прибыли в порт Кампонгаон.
— В первый день визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира
Также наши боевые корабли смогут осмотреть военнослужащие вооруженных сил Камбоджи и местные жители.
Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.
Справка «РГ»
Отряд боевых кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил