Отряд кораблей ТОФ прибыл в камбоджийский порт Кампонгаон

В отряд входят большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома». Во вторник они прибыли в порт Кампонгаон.

— В первый день визита запланированы посещения командованием отряда российских кораблей губернатора провинции Преахсиануквиль, мэра города Сиануквиль, а также командира военно-морской базы Реам. Российские корабли посетит посол РФ в Королевстве Камбоджа Дмитрий Цветков, — рассказал Николай Воскресенский.

Также наши боевые корабли смогут осмотреть военнослужащие вооруженных сил Камбоджи и местные жители. Моряки-тихоокеанцы проведут спортивные соревнования с камбоджийскими военными, побывают на экскурсиях по историческим местам провинции Преахсиануквиль.

Визит российских кораблей в Камбоджу продлится до 12 ноября.

Справка «РГ»