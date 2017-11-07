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08:02 (мск), источник: PROUFU.ru

Ялалов прокомментировал массовую эвакуацию в городе

Причину и результаты проверки мэр города озвучил на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Источник: Proufu.ru

Ирек Ялалов начал совещание с темы очередной массовой эвакуации в Уфе.

— Вчера с 20.55 до 01.55 поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в одном кинотеатре и 13 торговых центрах города. Информация не подтвердилась. Всего поступило 14 анонимных сообщений, было эвакуировано 6140 человек.

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Сити-менеджер города поблагодарил спецслужбы и горожан за слаженную работу.

— Все было организовано четко, — констатировал Ялалов.

Напомним, накануне вечером Уфу охватила массовая эвакуация. Были закрыты почти все торговые центры города и несколько кинозалов. Как оказалось, в это же время эвакуации начались в Стерлитамаке. По словам очевидцев, эвакуировали посетителей и сотрудников «Фабри», «Арбата» и «Сити Молла», «Стерлитамак-Арены», гостиницы «Восток», а также жителей дома № 140 по улице Артема. Людей вывели на улицу, а здания оцепили. По предварительной информации, причиной эвакуации также стали анонимные звонки.

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