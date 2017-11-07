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08:11 (мск), источник: РБК

Эксперты рассказали о резком росте числа протестов в России

Количество социальных и политических протестов в России выросло по сравнению с началом года почти на две трети, говорится в докладе ЦЭПРа. Эксперты объясняют это кризисом и неадекватной реакций властей на митинги.

Источник: Reuters

Из-за чего протестуют

В третьем квартале 2017 года количество политических, социально-экономических и трудовых протестов выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале было зафиксировано 284 протестные акции, во втором — 378, а в третьем — 445. Об этом говорится в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) «Протестная активность россиян в III квартале 2017 года», который есть в распоряжении РБК.

Эксперты ЦЭПРа делят протесты на политические, социально-экономические и трудовые. В третьем квартале, как и в двух предыдущих, больше всего было социально-экономических протестов — 312. К ним авторы доклада относят протесты, связанные с требованиями дольщиков, недовольством предпринимателей, ростом тарифов и так далее.

При этом самыми многочисленными из социально-экономических акций стали митинги обманутых дольщиков, отмечается в докладе (в первом и втором кварталах больше всего было протестов дальнобойщиков и фермеров).

​На втором месте — политические протесты, включая акции сторонников Алексея Навального: их 106. Также эксперты зафиксировали 27 протестов работников предприятий, связанных с трудовыми конфликтами — главным образом с невыплатой заработной платы.

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Больше всего протестов эксперты зафиксировали в Ростовской области, Краснодарском крае, Свердловской и Новосибирской областях, а также в Москве. С тем, что за последние полгода произошло нарастание объемов и расширение географии протестов, согласен Николай Петров, автор рейтинга социально-экономической и политической напряженности регионов от Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. «Это связано с социально-экономической ситуацией, которая совсем не благополучно воспринимается рядовыми гражданами, — сказал Петров РБК. — На уровне отдельных предприятий, целых секторов хозяйства, целых городов ситуация неблагоприятная». По мнению эксперта, рост числа протестов, особенно социально-экономических, связан с нехваткой финансовых ресурсов в регионах.

В большинстве регионов власти так и не смогли решить проблемы, вызвавшие протесты, констатировали эксперты. Это и привело к росту числа протестных акций.

«Растут почти все протесты, связанные с социальной сферой, уровнем жизни, нарушениями трудовых прав, — сказал РБК глава ЦЭПРа Николай Миронов. — Главная причина — экономический кризис». Также рост числа недовольных связан с неспособностью властей разрешать социальные конфликты в кризисное время, считает эксперт.

Трудовые конфликты

Авторы доклада особо выделяют трудовые протесты. По их информации, рост их числа связан в первую очередь с задержками и невыплатами заработной платы. К 1 октября суммарная задолженность по заработной плате в России составила 3,38 млрд руб., приводят они официальные данные Росстата.

Количество задержек зарплат в третьем квартале (на 447 предприятиях) в три раза превысило их число в первом квартале (147 предприятий) и более чем в два — во втором (196 предприятий).
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Региональные власти не научились реагировать на трудовые протесты, говорится в докладе. Поэтому обострение конфликта «по-прежнему остается едва ли не единственным действенным способом отстаивания своих прав со стороны работников», считают его авторы. В качестве примера таких конфликтов эксперты привели ситуацию с предприятием ГК «Кингкоул» в Ростовской области, где долг по зарплатам местным шахтерам составил более 300 млн руб. и где с 2016 года продолжаются забастовки. Также вплоть до сентября продолжались протесты работников Дарасунского рудника в Забайкалье, однако там власти выплатили зарплаты шахтерам вскоре после начала голодовки, отмечается в докладе.

В отдельных случаях власть разрешает конфликты конструктивно, добавляют эксперты. Так, на предприятии ООО «ЖДК Энергоресурс» в Амурской области администрации города Тында и областному правительству удалось добиться отмены приказа руководства компании о переводе сотрудников на неполный рабочий день.

Политолог Петров не согласен с тем, что власти в целом неадекватно реагируют на протесты.

«Власти делают многое для решения этих конфликтов, и часто успешно», — сказал он. По его мнению, хотя число протестов и растет, но это рост «не взрывной, а постепенный» и пока конфликты «не на том уровне находятся, когда они могли бы представлять серьезную угрозу социальной стабильности». «Граждане привыкают к протестам постепенно, и в этом тактика правительства и заключается», — отметил он. Количество протестов в будущем будет расти, считает эксперт, но и тогда они, вероятнее всего, не выйдут из-под контроля.

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В целом социально-экономические и трудовые протесты в России редко происходят под политическими лозунгами, выяснили авторы доклада.

Это происходит только в тех случаях, когда социальные конфликты переходят в хронические, что приводит «к появлению осознанных сугубо политических лозунгов». Протесты, как и раньше, остаются в основном локальными, хотя в некоторых регионах и появились единые центры межрегиональной координации протестных действий, например у дальнобойщиков и дольщиков, сообщается в докладе.

Помимо прочего, увеличение числа протестов объясняется нехваткой «дееспособных политических партий, общественных организаций, профсоюзов». Помочь разрешению конфликтов могли бы муниципальные депутаты, профсоюзы и правозащитники, считают эксперты ЦЭПРа.

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