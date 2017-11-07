Евгений Куйвашев проинспектировал объекты благоустройства в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Евгений Куйвашев 4 ноября проинспектировал объекты благоустройства и инфраструктуры безопасности, чья подготовка ведется к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Вместе с министром строительства и развития инфраструктуры области Михаилом Волковым и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом губернатор оценил реконструкцию проспекта Ленина. Здесь, в частности, в рамках реализации на Среднем Урале федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» обновили дорожное полотно. Кроме того, реконструкции подверглись подъезды на прилегающие территории, появились пандусы на всех перекрестках, велосипедные дорожки и новые скамейки.

При этом благоустроительные работы завершены далеко не везде, местами есть вопросы и к качеству работ подрядчика — компании «Атомстройкомплекс». Так, глава региона обратил внимание на небрежность и зазоры в тротуарной плитке. «Пока последнее замечание не устранят, акты Ананьеву не подписывайте», — отметил Евгений Куйвашев.

Большая работа, скрытая от глаз большинства горожан сквером на площади Коммунаров, проделана перед Дворцом молодежи, где раньше пролегала проезжая часть, а теперь появилась новая площадь.

«Площадь мощная получилась, можно большие мероприятия проводить», — сказал глава Минстроя Михаил Волков. Неподалеку — скейт-парк, где уже установлены все бетонные конструкции.

Еще одна новая зона рекреации — пешеходный бульвар, в будущем улица Спортивная, который станет продолжением улицы Попова и берет свое начало между зданиями Уральской государственной медицинской академии и НИИ ОММ возле «Екатеринбург Арены».

Большие преобразования проведены на площади перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга. Здесь возводят павильоны, где разместятся пункты досмотра, что позволит значительно повысить безопасность одного из ключевых пассажирских узлов Свердловской области. Общее количество досмотровых установок обеспечит комфорт гостей города даже во время мундиаля, когда на Урале ждут наплыв туристов.

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов говорит, что станция «Екатеринбург-Пассажирский» вскоре станет значительно удобнее и для инвалидов, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжелым багажом. Подземный тоннель, связывающий здание вокзала с перронами, оснащают современными лифтами. Для слабовидящих пассажиров смонтируют мнемосхемы, для людей с инвалидностью по слуху — индукционные петли.

«Екатеринбург-Пассажирский» первый вокзал в России, где разместились информационные стойки нового образца. Здесь пассажиры могут получить исчерпывающую информацию как о работе вокзала, так и о движении поездов, в том числе, используя интерактивные сервисы. На вокзале также уже установили стойки, где можно зарядить телефон или другой гаджет.

Все более актуальным становится вопрос приведения в порядок привокзальной площади и, прежде всего, ликвидации множества киосков.