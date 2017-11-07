Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В центре Москвы задержали более 260 человек
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
«Влюбилась сразу»: Сотникова о единственном муже-дворнике
«Принцип раздельного поражения» — эксперт о С-500
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
60 тысяч лайков: Пугачева показала снимки молодой себя - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
08:13 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев проинспектировал объекты благоустройства в Екатеринбурге

Его сопровождали глава регионального минстрооя Михаил Волков и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Евгений Куйвашев 4 ноября проинспектировал объекты благоустройства и инфраструктуры безопасности, чья подготовка ведется к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Вместе с министром строительства и развития инфраструктуры области Михаилом Волковым и главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом губернатор оценил реконструкцию проспекта Ленина. Здесь, в частности, в рамках реализации на Среднем Урале федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» обновили дорожное полотно. Кроме того, реконструкции подверглись подъезды на прилегающие территории, появились пандусы на всех перекрестках, велосипедные дорожки и новые скамейки.

При этом благоустроительные работы завершены далеко не везде, местами есть вопросы и к качеству работ подрядчика — компании «Атомстройкомплекс». Так, глава региона обратил внимание на небрежность и зазоры в тротуарной плитке. «Пока последнее замечание не устранят, акты Ананьеву не подписывайте», — отметил Евгений Куйвашев.

Большая работа, скрытая от глаз большинства горожан сквером на площади Коммунаров, проделана перед Дворцом молодежи, где раньше пролегала проезжая часть, а теперь появилась новая площадь.

«Площадь мощная получилась, можно большие мероприятия проводить», — сказал глава Минстроя Михаил Волков. Неподалеку — скейт-парк, где уже установлены все бетонные конструкции.

Еще одна новая зона рекреации — пешеходный бульвар, в будущем улица Спортивная, который станет продолжением улицы Попова и берет свое начало между зданиями Уральской государственной медицинской академии и НИИ ОММ возле «Екатеринбург Арены».

Большие преобразования проведены на площади перед железнодорожным вокзалом Екатеринбурга. Здесь возводят павильоны, где разместятся пункты досмотра, что позволит значительно повысить безопасность одного из ключевых пассажирских узлов Свердловской области. Общее количество досмотровых установок обеспечит комфорт гостей города даже во время мундиаля, когда на Урале ждут наплыв туристов.

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов говорит, что станция «Екатеринбург-Пассажирский» вскоре станет значительно удобнее и для инвалидов, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжелым багажом. Подземный тоннель, связывающий здание вокзала с перронами, оснащают современными лифтами. Для слабовидящих пассажиров смонтируют мнемосхемы, для людей с инвалидностью по слуху — индукционные петли.

«Екатеринбург-Пассажирский» первый вокзал в России, где разместились информационные стойки нового образца. Здесь пассажиры могут получить исчерпывающую информацию как о работе вокзала, так и о движении поездов, в том числе, используя интерактивные сервисы. На вокзале также уже установили стойки, где можно зарядить телефон или другой гаджет.

Все более актуальным становится вопрос приведения в порядок привокзальной площади и, прежде всего, ликвидации множества киосков.

С руководством СвЖД глава региона обсудил планы реконструкции других станций на Среднем Урале, где должны появиться высокие платформы, что, в частности, обеспечит удобную посадку на поезда «Ласточка». Финансирование будет вестись и железной дорогой, и регионом. Сейчас железнодорожники начали обустраивать станцию «Первомайская» в уральской столице.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Уральская инженерная школа» обеспечила качественно новый уровень подготовки инженерных кадров
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Политологи констатировали резкий рост числа протестов в России
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь