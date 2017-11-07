Бурков отменил поездку в Калачинск из-за долгого совещания
Затянувшееся аппаратное совещание в правительстве Омской области не позволило временно исполняющему обязанности губернатора Александру Буркову посетить с рабочим визитом Калачинский район.
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Затянувшееся аппаратное совещание в правительстве Омской области не позволило временно исполняющему обязанности губернатора Александру Буркову посетить с рабочим визитом Калачинский район.
Руководитель региона отменил намеченную на 7 ноября поездку.
Вместо визита в Калачинский район Бурков, по информации «СуперОмска», решил сосредоточиться на решении текущих вопросов.