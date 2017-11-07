Власти Петербурга посетят Узбекистан

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Делегация Санкт-Петербурга посетит 7—10 ноября Узбекистан, сообщает Городской комитет по внешним связям.

В ходе встречи запланировано обсуждение перспектив и направлений сотрудничества, проведение бизнес-форума, подписание соглашений о сотрудничестве с Ташкентом, а также культурно-просветительские мероприятия.

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В состав делегации войдут члены правительства Санкт-Петербурга, руководители исполнительных органов госвласти, представители учреждений среднего и высшего образования, медицинских учреждений, делового сообщества города.

В рамках культурно-деловой миссии в Самарканде состоится открытие Центра по организованному набору граждан, желающих работать на предприятиях Петербурга. Также запланированы встречи с руководством Самаркандской области.

В Ташкенте планируется проведение бизнес-форума «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества», в рамках которого будут обсуждаться приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Состоятся также презентации петербургских компаний.

«Ожидается, что в ходе визита состоится подписание соглашения между правительством Санкт-Петербурга и хокимиятом города Ташкента о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и дорожных карт по сотрудничеству между правительством Санкт-Петербурга и хокимиятами Ташкента и Ташкентской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, петербургские специалисты проведут курсы по русскому языку для преподавателей лицеев, колледжей, вузов Ташкента и Ташкентской области. Планируется мастер-класс по тхэквондо c участием спортсменов из Петербурга и Узбекистана, мастер-классы по прикладному искусству, консультации петербургских врачей для населения.