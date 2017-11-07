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08:49 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура внесла вице-губернатору Новосёлову представление по поводу долгостроя «Московка-2» в Омске

Облправительству велели «подопнуть» фонд «Жилище» и «АЖС» и ускорить строительство, чтобы дольщики наконец смогли заселиться в свои квартиры.

Источник: РИА "Новости"

У дольщиков жилого комплекса «Московка-2» вновь забрезжила призрачная надежда на новоселье. Сегодня прокуратура Омской области сообщила, что заместитель регионального прокурора Владислав Шевченко внёс представление вице-губернатору Андрею Новосёлову с требованием принять меры к завершению строительства шести недостроенных домов.

Застройщиками «Московки-2» являются созданные при региональном правительстве Фонд развития жилищного строительства «Жилище» и «Агентство жилищного строительства». Более 800 дольщиков внесли в эти организации около миллиарда рублей, однако своих квартир так и не увидели.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

 — Первоначально строительство указанных домов должно было быть завершено в 2015 году, а также апреле, июне 2016 года, однако данные сроки Фондом «Жилище» и БУ ОО «АЖС» не соблюдены. К примеру, сроки передачи квартир участникам строительства дома № 8 по улице И. Мишина в жилищном комплексе «Московка-2» переносились семь раз, начиная с марта 2015 года. В связи с этим участники строительства обращались в суд с исками к застройщику о взыскании неустойки.

Но «ускориться» застройщикам не помог даже суд. На минувшей неделе доведённые до отчаяния дольщики в очередной раз вышли на пикет. Акция протеста у здания облправительства затянулась на несколько дней.

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