Ирек Ялалов недоволен дорожниками, которые сделали из Уфы «гадюшник»

Глава администрации города подметил, что погода позволяет проводить ремонтные работы. Однако признался, что не будет «отдуваться» за нерадивость ресурсоснабжающих организаций. Он обратился к тем, кто любит копать в городе.



— У меня спина и грудь широкая, я всё выдержу. Но не до такой степени, когда за нерадивость конкретных руководителей приходится отдуваться мэру. Я буду официально обращаться в Москву, не обижайтесь. У нас была неделя влажной погоды, какую грязь развели в городе! Всё, что драили в летние месяцы, превратили в гадюшник. Еле-еле справляемся с центральными магистралями. Обращаюсь к главам, штрафуйте! Отвечать должны работники на всех уровнях.



Напомним, на прошлом оперативном совещании вице-мэр города Салават Хусаинов также призвал службы привести «раскопки» в надлежащее состояние. В противном случае их содержание будет лежать на самих компаниях.



По словам Хусаинова, сегодня в Уфе более 400 ям. Все они связаны с заменой труб на теплотрассах, а также ремонтом водоснабжения.