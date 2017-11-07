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09:03 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов недоволен дорожниками, которые сделали из Уфы «гадюшник»

Сити-менеджер Уфы поручил штрафовать дорожников за раскопки. В случае, если они не устранят нарушения, Ялалов будет публично называть руководителей организаций на оперативках.

Источник: РИА "Новости"

Глава администрации города подметил, что погода позволяет проводить ремонтные работы. Однако признался, что не будет «отдуваться» за нерадивость ресурсоснабжающих организаций. Он обратился к тем, кто любит копать в городе.

— У меня спина и грудь широкая, я всё выдержу. Но не до такой степени, когда за нерадивость конкретных руководителей приходится отдуваться мэру. Я буду официально обращаться в Москву, не обижайтесь. У нас была неделя влажной погоды, какую грязь развели в городе! Всё, что драили в летние месяцы, превратили в гадюшник. Еле-еле справляемся с центральными магистралями. Обращаюсь к главам, штрафуйте! Отвечать должны работники на всех уровнях.

Напомним, на прошлом оперативном совещании вице-мэр города Салават Хусаинов также призвал службы привести «раскопки» в надлежащее состояние. В противном случае их содержание будет лежать на самих компаниях.

По словам Хусаинова, сегодня в Уфе более 400 ям. Все они связаны с заменой труб на теплотрассах, а также ремонтом водоснабжения.

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