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08:46 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции

Глава государства заявил, что сегодня белорусы строят стабильное государство, в котором главной ценностью является человек.

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение», — говорится в поздравлении белорусского лидера.

По словам Лукашенко, социально-экономические принципы, которые были сформированы во времена СССР, легли в основу развития промышленного, научного, сельскохозяйственного и социального потенциала современной Беларуси.

Президент обратил внимание, что сегодня «мы живем в суверенной, независимой стране». «Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли», — продолжил он.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества», — сказал Лукашенко.

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