Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции
Глава государства заявил, что сегодня белорусы строят стабильное государство, в котором главной ценностью является человек.
Глава государства заявил, что сегодня белорусы строят стабильное государство, в котором главной ценностью является человек.
МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов со 100-летием Октябрьской революции, сообщили Sputnik в
«В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций на самоопределение», — говорится в поздравлении белорусского лидера.
По словам Лукашенко,
Президент обратил внимание, что сегодня «мы живем в суверенной, независимой стране». «Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором главной ценностью является человек — настоящий патриот и хозяин родной земли», — продолжил он.
«Поздравляю вас со знаменательной датой — 100-летним юбилеем Октябрьской революции. Желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов в труде на благо нашего Отечества», — сказал Лукашенко.