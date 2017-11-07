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08:51 (мск), источник: Tengrinews

В МОН РК ответили на заявление о финансовых нарушениях

В Министерстве образования и науки Казахстана ответили на заявление Счетного комитета о найденных в работе ведомства финансовых нарушениях, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Финансовые нарушения в 16 миллиардов тенге касаются всех объектов аудита (МОН, подведомственные организации, местные исполнительные органы). Из данной суммы 10 миллиардов тенге выставлены как нарушения МОН, связанные с проведением инвентаризации оборудования, закупленного до 2015 года по системе e-learning. Остальная сумма приходится на местные исполнительные органы. Сейчас комиссия по инвентаризации работает, запланированы выездные мероприятия в области, которые не вовремя оприходовали оборудование», — сообщили в МОН.

В министерстве заявили, что из суммы неэффективного использования бюджетных средств (43 миллиарда тенге) на МОН приходится 37 миллиарда тенге. Из них 31 миллиард тенге касается системы e-learning.

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«Вместе с тем, надо отметить, что работа в рамках проекта электронное образование e-learning в целом оценена положительно. До 2015 года произведен закуп оборудования на сумму 27 миллиардов тенге. 2 миллиарда тенге потрачено на создание Национальной образовательной базы данных (НОБД) и Системы управления обучением ЛМС. НОБД мы используется и развивается дальше. НОБД является единственным инструментом ведения статистической отчетности в области образования по всей стране», — добавили в МОН.

«Остальные факты лишь косвенно касаются Министерства образования и науки. К примеру, в 2016 году из запланированных 8 школ введены в эксплуатацию только 4 объекта на общую сумму 929 миллионов тенге. Вместе с тем, заявки на финансирование объектов поступают из акиматов регионов, государственные закупки также проводятся на местах», — подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве заявили, что МОН является администратором программы и ответственно лишь за своевременное перечисление средств. Аналогичная ситуация имеется по трехсменным и аварийным школам.

«156 проблемных трехсменных и аварийных школ, выявленных на 1 октября 2015 года, будут полностью закрыты в течение 2017−2018 годов. Средства на эти цели выделены в полном объеме. Однако, вследствие демографического роста населения и естественного устаревания и износа школ, ежегодно появляются новые проблемные объекты. Так, на октябрь 2016 года выявлено новых 23 школы в аварийном состоянии и 65 школ с трехсменным обучением», — отметили в МОН РК.

«С 2008 года по 2015 год серьезной проблемой для МОН были вопросы строительства колледжей мирового уровня и межрегиональных профцентров. Известно, что ранее осужден ряд лиц, связанных с выявленными нарушениями по данным проектам. В этой связи информируем, что в текущем году принято решение по дальнейшему функционированию объектов — они передаются под социальные нужды акиматам. Позиция МОН РК: все эти проекты высокозатратные, в их строительстве необходимости нет», — заявили в министерстве.

Министерство образования и науки само не формирует потребность, поскольку у МОН нет такой функции, говорится в сообщении.

«Передача дел в правоохранительные органы не касается должностных лиц МОН РК, вместе с тем относится к отделу строительства Сайрамского района ЮКО в части оплаты за невыполненные работы и Казахского государственного женского педагогического университета в части заключения договора по организации питания студентов ВУЗа без применения конкурсных процедур», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Счетный комитет нашел нарушения в работе МОН РК. В комитете заявили о выявленных финансовых нарушениях на сумму 16,9 миллиарда тенге.

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