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08:49 (мск), источник: Tengrinews

«Расслабились». Сагинтаев призвал к ответу акима Карагандинской области

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев усомнился в активной работе Карагандинской области по проектам ГЧП, заявив, что договоры заключены, но «дальше никакой работы нет», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Тимур Муратович (министр нацэкономики Сулейменов — прим. автора) в своем выступлении сказал, что Карагандинская область является лидером по заключенным договорам (в рамках ГЧП — прим. автора), но если мы дальше посмотрим, что на стадии конкурса подписания — ноль, разработка документации — ноль, трудно сказать, что Карагандинская область — лидер. Надо смотреть в комплексе, тогда выходит, что лидер у нас Восточно-Казахстанская область. На стадии конкурса — 64, разработка документации — 20 с учетом заключенных договоров. Итого 96. Это лидер, а то, что договора заключены и дальше никакой работы нет, — откуда он лидер, расслабился просто», — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

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Аким области Ерлан Кошанов сообщил, что, вопреки данным правительства, в регионе на стадии проработки находятся 11 проектов.

«На сегодняшний день реализован 21 проект государственно-частного партнерства на сумму 7,4 миллиарда тенге, что позволило найти решение ряда социальных проблем. С начала года открыто 19 частных дошкольных организаций, четыре из них по механизму ГЧП. Данная деятельность действительно становится привлекательной для бизнеса, и уже есть пример, когда детский сад, который долго существовал как ночной клуб, в этом году снова стал детским садом», — ответил через видеосвязь аким Карагандинской области.

Кошанов также рассказал о нескольких открытых медицинских учреждениях в Караганде и других городах региона.

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