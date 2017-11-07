Американский самолёт прибыл в Хабаровск для наблюдений за Россией
Военные США и Канады осмотрят территорию в рамках Договора по открытому небу.
Военные США и Канады осмотрят территорию в рамках Договора по открытому небу.
Совместная миссия США и Канады в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Осматривать местность военные будут на американском лайнере наблюдения ОС-135Б до 11 ноября с аэродрома Хабаровск (Новый).
В ходе выполнения рейсов по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое соблюдение параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.
Как сообщает
В этом году наблюдательные полёты выполняли военные США, Украины и Италии. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ноябре прошлого года подобные рейсы выполняли представители Америки и Чехии, в мае 2015 года территорию России из иллюминатора осмотрели военные США и Дании, а в марте этого года — США и Германии.