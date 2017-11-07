Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Новый российский фильм собрал в прокате 1 млрд руб. за 11 дней
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
В Саудовской Аравии погиб принц
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В Москве жестоко избили чемпиона мира по кикбоксингу Липового
Умерла самая сильная женщина планеты Румянцева
"Ума не хватает”: соцсети РФ высмеяли просьбу Украины к Канаде
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Беверли-Хиллз (фото)
Андрей Аршавин признался в изменах и хочет сохранить семью
60 тысяч лайков: Пугачева показала снимки молодой себя - СМИ
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12Таиланд прощается с королем
08:51 (мск), источник: Восток Медиа

Американский самолёт прибыл в Хабаровск для наблюдений за Россией

Военные США и Канады осмотрят территорию в рамках Договора по открытому небу.

Источник: Восток Медиа

Совместная миссия США и Канады в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Осматривать местность военные будут на американском лайнере наблюдения ОС-135Б до 11 ноября с аэродрома Хабаровск (Новый).

В ходе выполнения рейсов по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое соблюдение параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу воздушных судов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Лайнер и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это помешает использовать при наблюдении технических средств, не предусмотренных Договором.

В этом году наблюдательные полёты выполняли военные США, Украины и Италии. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в ноябре прошлого года подобные рейсы выполняли представители Америки и Чехии, в мае 2015 года территорию России из иллюминатора осмотрели военные США и Дании, а в марте этого года — США и Германии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Журналист-дальневосточник ранен в Сирии
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
Трамп попросил у конгресса денег на защиту от Северной Кореи
В Австралии автомобиль врезался в школу
Политологи констатировали резкий рост числа протестов в России
Россию могут допустить до ОИ-2018 с запретом на исполнение гимна
Опрос: почти половина россиян довольна работой полиции
В США уволили женщину, показавшую кортежу Трампа средний палец
Найден способ управлять сексуальным желанием
Спорт
Месси прилетел на рассвете. Днем под его окнами читают стихи Сборная Аргентины прибыла в Москву, и молодая ее часть даже провела первую тренировку. Лионель Месси — тоже в столице
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошло хюгге-окрашивание (фото) Скандинавский стиль хюгге вошел в моду не только как образ жизни, но недавно стал и бьюти-трендом. Как он выглядит в окрашивании волос, смотри и читай в нашей статье.
Дети
15 ошеломляющих фотографий, на которых показано рождение ребенка Сильные кадры поразили пользователей соцсетей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь