Американский самолёт прибыл в Хабаровск для наблюдений за Россией

Источник: Восток Медиа

Совместная миссия США и Канады в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации. Осматривать местность военные будут на американском лайнере наблюдения ОС-135Б до 11 ноября с аэродрома Хабаровск (Новый).

В ходе выполнения рейсов по согласованному маршруту на борту будут находиться российские специалисты. Они проконтролируют строгое соблюдение параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, самолёт наблюдения ОС-135Б относится к классу воздушных судов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Лайнер и установленная на нём аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты. Это помешает использовать при наблюдении технических средств, не предусмотренных Договором.