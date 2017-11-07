Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

Бывший руководитель Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский назначен советником Высшей школы государственного управления. Это структурное подразделение новосибирского СИУ РАНХиГС — филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В вузе Sibnovosti.ru сообщили, что новое место работы не будет основным для Виктора Толоконского, с институтом он сотрудничает по совместительству. При этом функционал экс-главы двух сибирских регионов и бывшего сибирского полпреда президента полностью пока не определен. Известно лишь, что читать лекции он в ближайшее время не будет.

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«Пока сложно сказать, потому что этот институт — Высшая школа госуправления — у нас только начал развиваться. Здесь все, что связано с государственным управлением. Как раз, используя свои навыки и опыт в этой сфере, он будет помогать, консультировать. Сама эта структура еще на стадии зарождения только. Может быть, он будет участвовать в ее становлении, развитии», — рассказала Sibnovosti.ru специалист по связям с общественностью вуза Наталья Крохина.

Высшая школа государственного управления станет новым этапом развития межрегионального центра повышения квалификации при СИУ РАНХиГС. Центр занимался переподготовкой государственных и муниципальных служащих из сибирских регионов.