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09:43 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Экс-губернатор Виктор Толоконский назначен советником в новосибирском вузе

В СИУ РАНХиГС он будет работать по совместительству.

Бывший руководитель Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский назначен советником Высшей школы государственного управления. Это структурное подразделение новосибирского СИУ РАНХиГС — филиала Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

В вузе Sibnovosti.ru сообщили, что новое место работы не будет основным для Виктора Толоконского, с институтом он сотрудничает по совместительству. При этом функционал экс-главы двух сибирских регионов и бывшего сибирского полпреда президента полностью пока не определен. Известно лишь, что читать лекции он в ближайшее время не будет.

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«Пока сложно сказать, потому что этот институт — Высшая школа госуправления — у нас только начал развиваться. Здесь все, что связано с государственным управлением. Как раз, используя свои навыки и опыт в этой сфере, он будет помогать, консультировать. Сама эта структура еще на стадии зарождения только. Может быть, он будет участвовать в ее становлении, развитии», — рассказала Sibnovosti.ru специалист по связям с общественностью вуза Наталья Крохина.

Высшая школа государственного управления станет новым этапом развития межрегионального центра повышения квалификации при СИУ РАНХиГС. Центр занимался переподготовкой государственных и муниципальных служащих из сибирских регионов.

Виктор Толоконский ушел в отставку с поста губернатора Красноярского края 29 сентября 2017 года. Ему уже приходилось работать в системе высшего образования — в 1978—1981 годы господин Толоконский преподавал политэкономию в Новосибирском государственном университете и Новосибирском институте народного хозяйства.

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