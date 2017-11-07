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09:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-руководитель спорткомитета администрации Перми обжаловал приговор

Экс-руководитель спорткомитета администрации Перми Алексей Мартюшов, осужденный Ленинским судом Перми к лишению свободы за должностное преступление, обжаловал приговор в Пермском краевом суде.

Апелляционная жалоба бывшего чиновника зарегистрирована в канцелярии суда 2 ноября, рассмотрение назначено на 27 ноября.

Как ранее сообщал «Ъ», 4 октября Ленинский суд Перми признал господина Мартюшова виновным в превышении полномочий. Как было установлено в ходе процесса, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа» на улице Обвинской.

Изменения были связаны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию сметной стоимости строительства объекта. В результате бюджету Пермского края причинен ущерб в размере более 1,5 млн руб., бюджету Перми — свыше 26,4 млн руб. Сам господин Мартюшов своей вины не признал.

В итоге ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.

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