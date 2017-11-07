Экс-руководитель спорткомитета администрации Перми обжаловал приговор

Апелляционная жалоба бывшего чиновника зарегистрирована в канцелярии суда 2 ноября, рассмотрение назначено на 27 ноября.
Как ранее сообщал «Ъ», 4 октября Ленинский суд Перми признал господина Мартюшова виновным в превышении полномочий. Как было установлено в ходе процесса, господин Мартюшов, явно превышая свои должностные полномочия, распорядился о необоснованном внесении изменений в сметную документацию строительства
Изменения были связаны с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного
В итоге ему было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.
Кроме этого, с осужденного взыскана сумма причиненного ущерба в полном объеме. Он взят под стражу в зале суда.