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09:05 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке вновь перенесли заседание по делу Зинаиды Ким

Защита бывшей народной избранницы выступила с очередным ходатайством.

Во Владивостоке никак не могут начать суд над экс-депутатом городской думы Зинаидой Ким, сообщает РИА «Восток-Медиа». Предварительное заседание по делу перенесли в очередной раз.

Сегодня, 8 ноября, в Ленинском районном суде Владивостока состоялось очередное предварительное заседание по делу депутата Зинаиды Ким. На нём стороны вновь спорили по поводу процессуальных вопросов. Как и в прошлые разы, суд пришлось перенести. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил представитель суда. Причиной переноса стало ходатайство защиты. Следующее предварительное заседание состоится на следующей неделе.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о деле Зинаиды Ким. По версии следствия, она пыталась пройти в Законодательное собрание с помощью махинаций. Она разработала преступную схему по подкупу избирателей. После возбуждения уголовного дела партия «Единая Россия» приостановила членство народной избранницы в рядах партии. Если Ким признают виновной, ЕР насовсем выгонит её из своих рядов. Впрочем, начало суда, по всей видимости, может перенестись и на следующий год. Предварительные заседания по делу бывшей народной избранницы переносят с завидной регулярностью. Когда начнётся сам процесс, сказать сложно.

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