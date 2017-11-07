Во Владивостоке вновь перенесли заседание по делу Зинаиды Ким

Сегодня, 8 ноября, в Ленинском районном суде Владивостока состоялось очередное предварительное заседание по делу депутата Зинаиды Ким. На нём стороны вновь спорили по поводу процессуальных вопросов. Как и в прошлые разы, суд пришлось перенести. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил представитель суда. Причиной переноса стало ходатайство защиты. Следующее предварительное заседание состоится на следующей неделе.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о деле Зинаиды Ким. По версии следствия, она пыталась пройти в Законодательное собрание с помощью махинаций. Она разработала преступную схему по подкупу избирателей. После возбуждения уголовного дела партия «Единая Россия» приостановила членство народной избранницы в рядах партии. Если Ким признают виновной, ЕР насовсем выгонит её из своих рядов. Впрочем, начало суда, по всей видимости, может перенестись и на следующий год. Предварительные заседания по делу бывшей народной избранницы переносят с завидной регулярностью. Когда начнётся сам процесс, сказать сложно.