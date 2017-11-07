Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде и против влияния РПЦ
Во время избирательной кампании Ксения Собчак поднимет темы, которые не принято обсуждать в обществе, рассказал РБК журналист, член штаба телеведущей Антон Красовский.
Во время избирательной кампании Ксения Собчак поднимет темы, которые не принято обсуждать в обществе, рассказал РБК журналист, член штаба телеведущей Антон Красовский.
«Она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации, за отмену закона о
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. Документ вызвал критическую реакцию на Западе. В частности, против закона высказывался президент США Барак Обама. В июне 2017 года ЕСПЧ признал закон дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения, удовлетворив таким образом жалобу активистов
«Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии. Спорные вопросы не проговариваются с народом, и мы видим, что по большинству из них нет даже согласия внутри элит», — считает Красовский. Путин, по его словам, «решил, что будет так, все взяли под козырек, но на самом деле не все с ним согласны»: «Более того, по большинству вопросов большинство с ним реально не согласно».
«Задача Собчак — сказать то, что никто не может сказать. Не лицемерить, как Путин, Навальный, Явлинский, любой [политик], а говорить правду. Это будет кампания правды, даже если эта правда многим и не понравится», — обещает представитель штаба Собчак.
Собчак, позиционирующая себя в качестве кандидата «против всех», на своей первой
Позже о том, что «довольно глазеть на труп Ленина», в своем
Вопрос об отмене закона о запрете
Что касается темы засилья РПЦ, то ее поддержат либералы, а остальные останутся равнодушны: «В сознании подавляющего большинства россиян такой проблемы нет», — продолжает эксперт.
Большинство тем кампании телеведущей являются центральными для либеральной повестки: «Они нужны для маскировки. С их помощью Собчак посылает сигнал: «Я не кремлевский проект. Я своя!» — заявил Галлямов.
Нельзя также сказать, что по заявленным темам в обществе нет консенсуса: напротив, он есть, и позиция Собчак этому консенсусу противоречит. «То есть, озвучивая заявленную позицию, она будет больше потенциальных голосов терять, чем приобретать», — заключил эксперт.