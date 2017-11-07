Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде и против влияния РПЦ

Источник: РИА "Новости"

«Она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации, за отмену закона о гей-пропаганде, установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, за прекращение военных действий России в Сирии», — заявил Красовский. Кроме того, телеведущая будет выступать против чрезмерного влияния РПЦ на все сферы жизни, уточнил он.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. Документ вызвал критическую реакцию на Западе. В частности, против закона высказывался президент США Барак Обама. В июне 2017 года ЕСПЧ признал закон дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения, удовлетворив таким образом жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева.

«Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии. Спорные вопросы не проговариваются с народом, и мы видим, что по большинству из них нет даже согласия внутри элит», — считает Красовский. Путин, по его словам, «решил, что будет так, все взяли под козырек, но на самом деле не все с ним согласны»: «Более того, по большинству вопросов большинство с ним реально не согласно».

«Задача Собчак — сказать то, что никто не может сказать. Не лицемерить, как Путин, Навальный, Явлинский, любой [политик], а говорить правду. Это будет кампания правды, даже если эта правда многим и не понравится», — обещает представитель штаба Собчак.

По его словам, четыре темы, ранее поднятые телеведущей, уже обсуждаются в обществе: это возвращение графы «Против всех», освобождение политзаключенных, новый референдум в Крыму и захоронение тела Ленина.

Собчак, позиционирующая себя в качестве кандидата «против всех», на своей первой пресс-конференции 24 октября потребовала освободить политических заключенных, сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», а позже призвала провести новый референдум на полуострове. В интервью Юрию Дудю телеведущая высказалась за захоронение тела Ленина.

Позже о том, что «довольно глазеть на труп Ленина», в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, подверг идею захоронения критике, охарактеризовав ее как «безобразие и хамство».

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Вопрос об отмене закона о запрете гей-пропаганды большинству россиян неинтересен, считает политолог Аббас Галлямов: «Поднимая его, можно легко заработать репутацию “защитника геев”, а это в такой нетолерантной стране, как Россия, для политика смерти подобно», — уверен он. Тему равноправия эксперт называет маргинальной: «Ее могут поднимать только тяжеловесы. Если же такие вопросы поднимает Собчак, то она еще больше маргинализирует себя», — полагает Галлямов.

Что касается темы засилья РПЦ, то ее поддержат либералы, а остальные останутся равнодушны: «В сознании подавляющего большинства россиян такой проблемы нет», — продолжает эксперт.

Большинство тем кампании телеведущей являются центральными для либеральной повестки: «Они нужны для маскировки. С их помощью Собчак посылает сигнал: «Я не кремлевский проект. Я своя!» — заявил Галлямов.

Эти темы, по его мнению, теоретически могут помочь телеведущей консолидировать голоса оппозиционных либералов, однако сделают невозможным ее выход за пределы этого сегмента, убежден он.