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10:56 (мск), источник: РБК

Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде и против влияния РПЦ

Во время избирательной кампании Ксения Собчак поднимет темы, которые не принято обсуждать в обществе, рассказал РБК журналист, член штаба телеведущей Антон Красовский.

Источник: РИА "Новости"

«Она будет выступать за равноправие людей вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации, за отмену закона о гей-пропаганде, установление партнерских отношений с США и восстановление отношений с Украиной, за прекращение военных действий России в Сирии», — заявил Красовский. Кроме того, телеведущая будет выступать против чрезмерного влияния РПЦ на все сферы жизни, уточнил он.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. Документ вызвал критическую реакцию на Западе. В частности, против закона высказывался президент США Барак Обама. В июне 2017 года ЕСПЧ признал закон дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения, удовлетворив таким образом жалобу активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева.

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«Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии. Спорные вопросы не проговариваются с народом, и мы видим, что по большинству из них нет даже согласия внутри элит», — считает Красовский. Путин, по его словам, «решил, что будет так, все взяли под козырек, но на самом деле не все с ним согласны»: «Более того, по большинству вопросов большинство с ним реально не согласно».

«Задача Собчак — сказать то, что никто не может сказать. Не лицемерить, как Путин, Навальный, Явлинский, любой [политик], а говорить правду. Это будет кампания правды, даже если эта правда многим и не понравится», — обещает представитель штаба Собчак.

По его словам, четыре темы, ранее поднятые телеведущей, уже обсуждаются в обществе: это возвращение графы «Против всех», освобождение политзаключенных, новый референдум в Крыму и захоронение тела Ленина.

Собчак, позиционирующая себя в качестве кандидата «против всех», на своей первой пресс-конференции 24 октября потребовала освободить политических заключенных, сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский», а позже призвала провести новый референдум на полуострове. В интервью Юрию Дудю телеведущая высказалась за захоронение тела Ленина.

Позже о том, что «довольно глазеть на труп Ленина», в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, подверг идею захоронения критике, охарактеризовав ее как «безобразие и хамство».

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Вопрос об отмене закона о запрете гей-пропаганды большинству россиян неинтересен, считает политолог Аббас Галлямов: «Поднимая его, можно легко заработать репутацию “защитника геев”, а это в такой нетолерантной стране, как Россия, для политика смерти подобно», — уверен он. Тему равноправия эксперт называет маргинальной: «Ее могут поднимать только тяжеловесы. Если же такие вопросы поднимает Собчак, то она еще больше маргинализирует себя», — полагает Галлямов.

Что касается темы засилья РПЦ, то ее поддержат либералы, а остальные останутся равнодушны: «В сознании подавляющего большинства россиян такой проблемы нет», — продолжает эксперт.

Большинство тем кампании телеведущей являются центральными для либеральной повестки: «Они нужны для маскировки. С их помощью Собчак посылает сигнал: «Я не кремлевский проект. Я своя!» — заявил Галлямов.

Эти темы, по его мнению, теоретически могут помочь телеведущей консолидировать голоса оппозиционных либералов, однако сделают невозможным ее выход за пределы этого сегмента, убежден он.

Нельзя также сказать, что по заявленным темам в обществе нет консенсуса: напротив, он есть, и позиция Собчак этому консенсусу противоречит. «То есть, озвучивая заявленную позицию, она будет больше потенциальных голосов терять, чем приобретать», — заключил эксперт.

Собчак дала первую пресс-конференцию на тему выборов президента
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24 октября© Ньюстюб
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