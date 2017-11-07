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09:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Иногда они возвращаются: управление дорог и благоустройства Хабаровска обрел руководителя

Его вновь возглавил Олег Гроо.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

На должность начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска 7 ноября 2017 года назначен Олег Гроо, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Напомним, 3 июля 2017 года начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, а также его заместитель Олег Грабков ушли в отставку. Как сообщили ИА AmurMedia, оба чиновника написали заявления «по собственному желанию». Причины, по которым они решили оставить свои должности, неизвестны. По неподтвержденным данным, уход двух главных дорожников города, да еще в самый разгар ремонтных дорог, стал для мэрии внезапным и неожиданным.

Пост Олега Гроо на время перешел к заместителю начальника управления дорог Натальи Бурцевой.

Справка: Гроо Олег Яковлевич, 1964 года рождения. Образование высшее: в 1986 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Автомобильные дороги», квалификация — инженер-строитель. Неоднократно повышал квалификацию.

Олег Гроо имеет опыт руководящей работы более 26 лет. С января 1998 года по июль 2017 года работал в администрации города Хабаровска. За период работы в администрации города Хабаровска награжден медалью «Участнику борьбы со стихией на Амуре», медалями МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», «За пропаганду спасательного дела», был отмечен Почётной грамотой МЧС России, Почетной грамотой губернатора Хабаровского края, Благодарственным письмом губернатора Хабаровского края, Почётной грамотой Хабаровской городской думы, неоднократно поощрялся Почётными грамотами администрации города Хабаровска.

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