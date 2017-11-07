Иногда они возвращаются: управление дорог и благоустройства Хабаровска обрел руководителя

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 ноября, AmurMedia.

На должность начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска 7 ноября 2017 года назначен Олег Гроо, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Напомним, 3 июля 2017 года начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо, а также его заместитель Олег Грабков ушли в отставку. Как сообщили ИА AmurMedia, оба чиновника написали заявления «по собственному желанию». Причины, по которым они решили оставить свои должности, неизвестны. По неподтвержденным данным, уход двух главных дорожников города, да еще в самый разгар ремонтных дорог, стал для мэрии внезапным и неожиданным.

Пост Олега Гроо на время перешел к заместителю начальника управления дорог Натальи Бурцевой.

Справка: Гроо Олег Яковлевич, 1964 года рождения. Образование высшее: в 1986 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Автомобильные дороги», квалификация — инженер-строитель. Неоднократно повышал квалификацию.