В Челябинске утвердили перечень объектов конгресс-холла к саммиту ШОС

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Проект строительства конгресс-холла признан приоритетным, а хозяйственному партнерству предоставлен в аренду земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс.

«Сегодня обсудим текущий статус реализации проекта, наметим близлежащие планы», — уточнил на совещании губернатор Борис Дубровский.

Гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что на двух сформированных участках будет расположено здание конгрессно-выставочного центра, а также благоустроена набережная на обоих берегах реки Миасс. Сейчас разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по конгресс-центру.

«До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии», — подчеркнул он.