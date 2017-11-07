В Челябинске утвердили перечень объектов конгресс-холла к саммиту ШОС
В Челябинске на заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» утвердили перечень объектов строительства
В Челябинске на заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» утвердили перечень объектов строительства
Об этом Накануне.RU сообщили в
Проект строительства
«Сегодня обсудим текущий статус реализации проекта, наметим близлежащие планы», — уточнил на совещании губернатор Борис Дубровский.
Гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что на двух сформированных участках будет расположено здание
«До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии», — подчеркнул он.
Напомним, проект