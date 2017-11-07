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09:54 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске утвердили перечень объектов конгресс-холла к саммиту ШОС

В Челябинске на заседании наблюдательного совета хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» утвердили перечень объектов строительства конгрессно-выставочного центра к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Проект строительства конгресс-холла признан приоритетным, а хозяйственному партнерству предоставлен в аренду земельный участок на левом и правом берегу реки Миасс.

«Сегодня обсудим текущий статус реализации проекта, наметим близлежащие планы», — уточнил на совещании губернатор Борис Дубровский.

Гендиректор хозпартнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что на двух сформированных участках будет расположено здание конгрессно-выставочного центра, а также благоустроена набережная на обоих берегах реки Миасс. Сейчас разрабатывается градостроительная документация, ведутся предпроектные проработки по конгресс-центру.

«До конца года мы будем заниматься сбором исходных данных и изысканиями на площадке. Это работы по геодезии, геологии, экологии, гидрологии и археологии», — подчеркнул он.

Напомним, проект конгресс-холла был выбран по результатам международного конкурса ArchChel-2020. Здание будет высотой 170 м. На первых пяти этажах разместятся общественные помещения, включая конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические площади. Выше будут находиться апартаменты, офисы, гостиницы.

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