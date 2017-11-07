Пример для страны. Опыт Иркутской области по реализации «Народных инициатив» перенимают регионы России
Проект Иркутской области «Народные инициативы» получил признание на федеральном уровне. Теперь опыт региона распространяют по всей России.
Проект Иркутской области «Народные инициативы» получил признание на федеральном уровне. Теперь опыт региона распространяют по всей России.
Проект Иркутской области «Народные инициативы» получил признание на федеральном уровне. Теперь опыт региона распространяют по всей России.
Освещение улиц и организация кружков для детей в отдалённых районах, обустройство скверов и спортплощадок в малых городах, строительство водокачек и прокладка сельских дорог. За семь лет «Народные инициативы» помогли реализовать в Прибайкалье свыше 11 тысяч предложений, авторами которых стали сами жители региона.
— Целью проекта является решение первоочередных проблем муниципальных образований Иркутской области, определённых на сходах, конференциях, собраниях делегатов и граждан, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.
Теперь с Иркутской области берёт пример вся страна. Опытом работы с народными предложениями сибиряки делились на семинаре «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов».
— Иркутская область в этом смысле передовик и стоит на первых местах. И ещё нужно сказать, что такие объёмы финансирования проектов с участием граждан — это действительно нужно поискать субъект федерации, который ещё достиг такого же масштаба, — говорит руководитель Центра инициативного бюджетирования
В следующем году по предложению депутатов Заксобрания область направит на финансирование «Народных инициатив» 650 миллионов рублей.