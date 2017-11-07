Пример для страны. Опыт Иркутской области по реализации «Народных инициатив» перенимают регионы России

Источник: Вести Иркутск

Проект Иркутской области «Народные инициативы» получил признание на федеральном уровне. Теперь опыт региона распространяют по всей России.

Освещение улиц и организация кружков для детей в отдалённых районах, обустройство скверов и спортплощадок в малых городах, строительство водокачек и прокладка сельских дорог. За семь лет «Народные инициативы» помогли реализовать в Прибайкалье свыше 11 тысяч предложений, авторами которых стали сами жители региона.

— Целью проекта является решение первоочередных проблем муниципальных образований Иркутской области, определённых на сходах, конференциях, собраниях делегатов и граждан, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

Теперь с Иркутской области берёт пример вся страна. Опытом работы с народными предложениями сибиряки делились на семинаре «Развитие инициативного бюджетирования в регионах Сибирского и Уральского федеральных округов».

— Иркутская область в этом смысле передовик и стоит на первых местах. И ещё нужно сказать, что такие объёмы финансирования проектов с участием граждан — это действительно нужно поискать субъект федерации, который ещё достиг такого же масштаба, — говорит руководитель Центра инициативного бюджетирования научно-исследовательского финансового Института министерства финансов РФ Владимир Вагин.