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09:52 (мск), источник: Pro Город Самара

Азаров предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон

В Самарской области продолжаются споры насчет смягчения антиалкогольного закона.

Источник: РИА "Новости"

По результатам социологического опроса мнения разделились почти поровну, но большинство жителей губернии все же выступают против продажи алкоголя с 8 до 10 утра. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пишет «Коммерсантъ».

«Людей можно понять, как можно понять и руководителей предприятий, которые высказывают свое опасение. Вместе с тем, большинство людей поддерживает увеличение часов продажи в воскресный день», — сказал врио губернатора.

Поскольку единого мнения нет ни в обществе, ни в депутатском корпусе, глава региона предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон.

«Закон неоднозначно оценивается жителями, мы обсуждали это с депутатами. Нужно найти консенсусное решение. Не стоит торопиться, давайте отложим закон, еще подумаем, услышим мнения и после примем решение, которое будет воспринято обществом»
Азаров

Напомним, на прошлой неделе проект антиалкогольного закона был одобрен на думских слушаниях и был отправлен на обсуждение в комитет по промышленности, предпринимательству и торговле. После этого законопроект вновь вынесут на рассмотрение губдумы для окончательного решения.

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