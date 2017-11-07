Азаров предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон
В Самарской области продолжаются споры насчет смягчения антиалкогольного закона.
В Самарской области продолжаются споры насчет смягчения антиалкогольного закона.
По результатам социологического опроса мнения разделились почти поровну, но большинство жителей губернии все же выступают против продажи алкоголя с 8 до 10 утра. Об этом заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пишет «Коммерсантъ».
«Людей можно понять, как можно понять и руководителей предприятий, которые высказывают свое опасение. Вместе с тем, большинство людей поддерживает увеличение часов продажи в воскресный день», — сказал врио губернатора.
Поскольку единого мнения нет ни в обществе, ни в депутатском корпусе, глава региона предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон.
«Закон неоднозначно оценивается жителями, мы обсуждали это с депутатами. Нужно найти консенсусное решение. Не стоит торопиться, давайте отложим закон, еще подумаем, услышим мнения и после примем решение, которое будет воспринято обществом»
Напомним, на прошлой неделе проект антиалкогольного закона был одобрен на думских слушаниях и был отправлен на обсуждение в комитет по промышленности, предпринимательству и торговле. После этого законопроект вновь вынесут на рассмотрение губдумы для окончательного решения.