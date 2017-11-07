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10:12 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму поддержали идею отменить указ 1954 года о передаче региона Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов поддержал идею отменить указ президиума Верховного совета СССР от 1954 года, по которому Крымская область РСФСР была передана в состав Украинской ССР.

Источник: РИА "Новости"

Ранее член комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР. Это, по его мнению, позволит пресечь разговоры, что россияне «забрали чью-то землю, забрали чье-то море».

«Идея имеет права на жизнь и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения, но для западных стран это не будет являться основанием прекратить свои политические игры и риторику вокруг Крыма. Нам не нужно доказывать кому-то, что Крым является составной частью Российской Федерации. Это реалии, которые не подлежат обсуждению»
Ильясов

По его словам, необходимо сконцентрировать усилия на преодолении санкций, наложенных западными странами против полуострова. Указом президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года Крым был передан из состава РСФСР Украинской ССР. Такой шаг обосновывался «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и УССР». Издание указа часто называют личной инициативой первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва. После распада СССР Крым остался в составе Украины. Несколько раз на полуострове предпринимались попытки провести референдум о независимости, однако Киев квалифицировал инициативы республиканских властей как неконституционные.

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