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10:05 (мск), источник: Nur.kz

Новым акимом Шымкента стал Нурлан Сауранбаев

Жители надеются, что новый аким будет таким же активным и открытым, как и его предшественник.

Источник: Nur.kz

Спустя несколько дней в Шымкенте на активе города после согласования с депутатами городского маслихата был представлен новый аким города Шымкента, передает NUR.KZ.

Акимом административного центра Южно-Казахстанской области назначен Сауранбаев Нурлан Ермекович.

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В прошлом заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Уроженец Жамбылской области, родился 20 мая 1967 года. В1991 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, в 2001 году Центр обучения нефтяной промышленности ЭНИ-Аджип. Магистр нефтяного администрирования.

Многие жители Шымкента на новость о назначении градоначальника отреагировали неоднозначно, мол, проектов незаконченных много, и работа новому человеку будет сложной.

Жители надеются, что новый аким будет таким же активным и открытым, как и его предшественник.

После представления новый аким Шымкента сказал, что все задуманные проекты будут успешно реализованы.

Корреспонденту NUR.KZ удалось поговорить с новым акимом и узнать о планах. Нурлан Ермекович рассказал, что пока еще не готов говорить о работе, но в ближайшее время покажет результат.

К слову, новый аким Сауранбаев Нурлан Ермекович имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания, Орден «Құрмет» (2007).

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