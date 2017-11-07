Новым акимом Шымкента стал Нурлан Сауранбаев
Жители надеются, что новый аким будет таким же активным и открытым, как и его предшественник.
Жители надеются, что новый аким будет таким же активным и открытым, как и его предшественник.
Спустя несколько дней в Шымкенте на активе города после согласования с депутатами городского маслихата был представлен новый аким города Шымкента, передает NUR.KZ.
Акимом административного центра
В прошлом заместитель министра обороны Республики Казахстан.
Уроженец Жамбылской области, родился 20 мая 1967 года. В1991 году окончил Казахский государственный университет им.
Многие жители Шымкента на новость о назначении градоначальника отреагировали неоднозначно, мол, проектов незаконченных много, и работа новому человеку будет сложной.
Жители надеются, что новый аким будет таким же активным и открытым, как и его предшественник.
После представления новый аким Шымкента сказал, что все задуманные проекты будут успешно реализованы.
Корреспонденту NUR.KZ удалось поговорить с новым акимом и узнать о планах. Нурлан Ермекович рассказал, что пока еще не готов говорить о работе, но в ближайшее время покажет результат.
К слову, новый аким Сауранбаев Нурлан Ермекович имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания, Орден «Құрмет» (2007).