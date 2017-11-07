Великий исход из АМО Иркутской области: Ассоциацию покинули еще 19 муниципалитетов
Мэр Саянска Олег Боровский сообщил, что решение продиктовано неконструктивной политикой руководства Ассоциации (ВИДЕО).
Мэр Саянска Олег Боровский сообщил, что решение продиктовано неконструктивной политикой руководства Ассоциации (ВИДЕО).
Еще 19 муниципалитетов написали заявления о выходе из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом рассказал корр. ИА IrkutskMedia мэр Саянска Олег Боровский. Он сообщил, что глав районов не устраивает политика, которую проводит руководство Ассоциации, и они хотели бы более конструктивных отношений с правительством региона. Олег Боровский добавил, что эти муниципалитеты присоединились к ранее вышедшим Саянску, Зиме, Бодайбо. Сейчас в АМО осталось меньшинство — 20 муниципальных образований.
АМО покинули Свирск,
«Сегодня я сдал 19 заявлений от мэров муниципалитетов Иркутской области о выходе из АМО. Коллеги пояснили этот шаг несогласием с той политикой, которая сейчас проводится в Ассоциации. Использование мэров в своих личных целях и превращение Ассоциации в политическую площадку — неразумные шаги. Мэры настроены работать с правительством и губернатором в конструктиве, а также заниматься хозяйственными не делами. Я думаю это не последние заявления», — сообщил Олег Боровский.
На вопрос «Как повлияет выход 22-х МО на работу Ассоциации?» мэр Саянска ответить затруднился. Дальнейшие планы работы Олег Боровский связывает с региональным советом, который пройдет в правительстве Иркутской области 15 ноября.
«Мы считаем, что площадка регсовета на сегодняшний день наиболее действенная. Мы будем нормально работать на развитие своих территорий», — резюмировал Олег Боровский.
Напомним, заместитель председателя организации, мэр Саянска Олег Боровский написал заявление о выходе из состава АМО Приангарья 15 августа. В своем официальном обращении к мэрам МО региона глава города отметил, что не видит смысла состоять в ассоциации, которая не выполняет свои функции, не оказывает содействия мэрам в решении вопросов и работает на политические интересы небольшой кучки лиц. Олег Боровский сообщил корр. информационного агентства, что намерен предложить возобновить работу регионального совета, которая была прекращена по вине АМО. В то же время глава ассоциации, мэр Черемхова Вадим Семенов отказался комментировать поступок человека по фамилии Боровский. Ранее последний опубликовал пост с обвинениями в адрес руководителя организации в Facebook. В телефонном разговоре с корр. ИА IrkutskMedia мэр Саянска заявил, что в АМО установился культ личности Вадима Семенова, а сам мэр Черемхова оторван от других глав и не считается с ними.
Также напомним, что в июле 2017 года 11 мэров муниципальных образований Иркутской области высказали мнение по поводу взаимодействия с заместителем губернатора — руководителем аппарата правительства Иркутской области Дмитрием Чернышовым. Главы поселений и городов рассказали, что довольны взаимодействием с региональным кабмином и не испытывают проблем в выстраивании отношений с руководителем аппарата. Стоит отметить, что данные комментарии стали ответом другой группе мэров во главе с Вадимом Семеновым, которые ранее пожаловались спикеру ЗС Сергею Брилке на деструктивные действия правительства Приангарья и лично Дмитрия Чернышова, направленные на дестабилизацию ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления муниципальных образований как первого, так и второго уровня. Таким образом, в «худом мире» АМО Приангарья проявляется новая трещина старых разногласий.