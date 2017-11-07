Великий исход из АМО Иркутской области: Ассоциацию покинули еще 19 муниципалитетов

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Еще 19 муниципалитетов написали заявления о выходе из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом рассказал корр. ИА IrkutskMedia мэр Саянска Олег Боровский. Он сообщил, что глав районов не устраивает политика, которую проводит руководство Ассоциации, и они хотели бы более конструктивных отношений с правительством региона. Олег Боровский добавил, что эти муниципалитеты присоединились к ранее вышедшим Саянску, Зиме, Бодайбо. Сейчас в АМО осталось меньшинство — 20 муниципальных образований.

АМО покинули Свирск, Усть-Илимский, Балаганский, Братский, Жигаловский, Зиминский, Катангский, Киренский, Куйтунский, Баяндаевский, Осинский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский, Нукутский, Боханский, Нижнеилимский, Слюдянский, Нижнеудинский и Усольский районы.

«Сегодня я сдал 19 заявлений от мэров муниципалитетов Иркутской области о выходе из АМО. Коллеги пояснили этот шаг несогласием с той политикой, которая сейчас проводится в Ассоциации. Использование мэров в своих личных целях и превращение Ассоциации в политическую площадку — неразумные шаги. Мэры настроены работать с правительством и губернатором в конструктиве, а также заниматься хозяйственными не делами. Я думаю это не последние заявления», — сообщил Олег Боровский.

На вопрос «Как повлияет выход 22-х МО на работу Ассоциации?» мэр Саянска ответить затруднился. Дальнейшие планы работы Олег Боровский связывает с региональным советом, который пройдет в правительстве Иркутской области 15 ноября.

«Мы считаем, что площадка регсовета на сегодняшний день наиболее действенная. Мы будем нормально работать на развитие своих территорий», — резюмировал Олег Боровский.

Напомним, заместитель председателя организации, мэр Саянска Олег Боровский написал заявление о выходе из состава АМО Приангарья 15 августа. В своем официальном обращении к мэрам МО региона глава города отметил, что не видит смысла состоять в ассоциации, которая не выполняет свои функции, не оказывает содействия мэрам в решении вопросов и работает на политические интересы небольшой кучки лиц. Олег Боровский сообщил корр. информационного агентства, что намерен предложить возобновить работу регионального совета, которая была прекращена по вине АМО. В то же время глава ассоциации, мэр Черемхова Вадим Семенов отказался комментировать поступок человека по фамилии Боровский. Ранее последний опубликовал пост с обвинениями в адрес руководителя организации в Facebook. В телефонном разговоре с корр. ИА IrkutskMedia мэр Саянска заявил, что в АМО установился культ личности Вадима Семенова, а сам мэр Черемхова оторван от других глав и не считается с ними.

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