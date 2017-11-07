Названы места, которые посетят Путин с Назарбаевым в Челябинске

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Главы двух государств — Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев — планируют посетить Южно-Уральский госуниверситет, предприятие «Конар» и филиал челябинского кузнечно-прессового завода в Красноармейском районе, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Уже все готово, вчера прошел контрольный объезд с главой города. Поэтому практически все готово. Сегодня Евгений Николаевич и Борис Александрович осматривают объекты, которые предварительно запланированы для посещения гостей российско-казахстанского форума», — рассказала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Первый заместитель мэра Наталья Котова еще раз напомнила главам районов и руководителям МУПОв об усиленном режиме работы и попросила оставаться всех на связи. Особое внимание — к чистоте на гостевых маршрутах. Участники форума будут проезжать по проспектам Комарова, Ленина, автодороге «Меридиан». Там размещают баннеры с приветствием гостей форума и социальную рекламу.