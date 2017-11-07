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10:33 (мск), источник: Om1.ru

Бурков признался, что в Омске его поразило обилие храмов

Новый глава региона рассказал о своих впечатлениях от города.

Источник: Om1.ru

Врио губернатора Александр Бурков и его жена Татьяна в интервью газете «Телесемь» поделились своими впечатлениями от Омска. Как известно, до назначения на нынешний пост уроженец Свердловской области Бурков в нашем регионе ни разу не был.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

 — Мы с Татьяной успели прогуляться по отреставрированной улице Ленина. Впечатлило нас обилие храмов и, конечно же, главная Соборная площадь. Правда, с таким напряжённым рабочим ритмом я пока вижу город только из окна машины.

Татьяна Буркова, которая руководит сетью магазинов верхней одежды, отправилась в Омск вместе с супругом, получившим от президента новое назначение.

Александр Бурков:

 — Помню, когда Таня мне позвонила в первый день, первое, что я ей сказал: «Сбылась твоя мечта! Ты хотела солнце? Ты его получишь!» Ведь в Омске триста дней в году светит яркое солнце.

Бурков отметил, что город ему показался не таким плохим, как его описывают омские СМИ. А сибирских зим новый губернатор не боится: на его родном Урале — почти то же самое.

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