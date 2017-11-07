Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам социально-трудовой сферы
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам
Представители Министерства труда и социальной защиты во главе с министром Ириной Костевич посетили с визитом Китай. Визит стал очередным шагом на пути развития прямого и тесного взаимодействия с профильным ведомством китайской стороны — Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР.
Программа визита представителей Министерства труда и социальной защиты в Пекин и Тяньцзинь включала рабочие встречи и консультации с министром человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминем, заместителем министра Цю Сяопином, посещение и проведение встречи с руководством Всекитайской федерации профсоюзов, а также в управлении человеческих ресурсов и социального обеспечения, подразделении инспекции труда и Центре содействия развитию трудовых ресурсов Тяньцзиня.
Во время встреч и консультаций стороны обменялись актуальной информацией и положительными практиками работы по вопросам сферы труда, социального партнерства и деятельности государственной инспекции труда, иным вопросам
В Пекине 29 сентября 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР. В целях развития межведомственного сотрудничества и обсуждения перспектив взаимодействия в соответствии с меморандумом в апреле 2017 года организован визит в Минск делегации профильного ведомства КНР во главе с заместителем министра Цю Сяопином. Во время визита подписан план действий на 2017−2018 годы по реализации меморандума, предусматривающего в том числе обмен рабочими визитами для установления тесных деловых контактов и обмена опытом по наиболее актуальным вопросам трудовой сферы, определения характера и направлений взаимодействия на перспективу.