Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам социально-трудовой сферы

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Представители Министерства труда и социальной защиты во главе с министром Ириной Костевич посетили с визитом Китай. Визит стал очередным шагом на пути развития прямого и тесного взаимодействия с профильным ведомством китайской стороны — Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР.

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Программа визита представителей Министерства труда и социальной защиты в Пекин и Тяньцзинь включала рабочие встречи и консультации с министром человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминем, заместителем министра Цю Сяопином, посещение и проведение встречи с руководством Всекитайской федерации профсоюзов, а также в управлении человеческих ресурсов и социального обеспечения, подразделении инспекции труда и Центре содействия развитию трудовых ресурсов Тяньцзиня.

Во время встреч и консультаций стороны обменялись актуальной информацией и положительными практиками работы по вопросам сферы труда, социального партнерства и деятельности государственной инспекции труда, иным вопросам социально-трудовой сферы. С руководством профильного ведомства КНР достигнуты договоренности о продолжении тесного взаимодействия, в том числе на экспертном уровне, по вопросам занятости населения, прогнозирования рынка труда и социального партнерства.