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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам социально-трудовой сферы

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай будут развивать сотрудничество по вопросам социально-трудовой сферы. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Представители Министерства труда и социальной защиты во главе с министром Ириной Костевич посетили с визитом Китай. Визит стал очередным шагом на пути развития прямого и тесного взаимодействия с профильным ведомством китайской стороны — Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР.

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Программа визита представителей Министерства труда и социальной защиты в Пекин и Тяньцзинь включала рабочие встречи и консультации с министром человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминем, заместителем министра Цю Сяопином, посещение и проведение встречи с руководством Всекитайской федерации профсоюзов, а также в управлении человеческих ресурсов и социального обеспечения, подразделении инспекции труда и Центре содействия развитию трудовых ресурсов Тяньцзиня.

Во время встреч и консультаций стороны обменялись актуальной информацией и положительными практиками работы по вопросам сферы труда, социального партнерства и деятельности государственной инспекции труда, иным вопросам социально-трудовой сферы. С руководством профильного ведомства КНР достигнуты договоренности о продолжении тесного взаимодействия, в том числе на экспертном уровне, по вопросам занятости населения, прогнозирования рынка труда и социального партнерства.

В Пекине 29 сентября 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР. В целях развития межведомственного сотрудничества и обсуждения перспектив взаимодействия в соответствии с меморандумом в апреле 2017 года организован визит в Минск делегации профильного ведомства КНР во главе с заместителем министра Цю Сяопином. Во время визита подписан план действий на 2017−2018 годы по реализации меморандума, предусматривающего в том числе обмен рабочими визитами для установления тесных деловых контактов и обмена опытом по наиболее актуальным вопросам трудовой сферы, определения характера и направлений взаимодействия на перспективу.

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