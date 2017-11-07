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10:42 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев назначил советником главы Госкомтуризма турецкого депутата

Новый советник совместно с узбекскими специалистами займется разработкой стратегического плана по развитию туристического потенциала Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил советником председателя Госкомтуризма РУ бывшего депутата Национальной ассамблеи Турции от провинции Анталия Садика Бадака.

Кандидатура Бадака была выдвинута во время государственного визита Мирзиёева в Турцию с 25 по 26 октября для «оказания содействия и координации совместных действий по развитию сферы туризма в Узбекистане».

Как сообщается на правительственном портале РУ, новый советник совместно с узбекскими специалистами займется разработкой стратегического плана по развитию турпотенциала республики.

Также Бадак подготовит план создания инфраструктуры потенциальных туристических областей страны.

Кроме того, советник разработает предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства Республики Узбекистан в сфере туризма.

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