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11:06 (мск), источник: Tengrinews

Министр Бозумбаев ответил на критику депутата

Министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о своей реакции на критику депутатов, которые обвинили министра в плохом отношении к журналистам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я не вижу никаких проблем, это на самом деле их работа — подвергать критическому переосмыслению работу правительства. У нас конструктивные хорошие отношения с Мажилисом. Мы и в рабочем порядке очень хорошо с ними работаем, у меня там даже есть близкие друзья, в Мажилисе работают, и коллеги, с которыми я уже не один десяток лет знаком. У министерства никаких проблем нет», — заверил Бозумбаев.

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Он объяснил, что слова о повторении в 18-й раз были сказаны, потому что ранее министр неоднократно вынужден был повторить одно и то же сообщение, касающееся ситуации с бензином в стране. «Он, наверное, просто не понял. Потому что я несколько раз спокойно повторял все, что связано с рынком нефтепродуктов. Могу сказать еще раз то же самое. Мы из этого проблем не делаем», — заверил министр. Напомним, после заседания правительства 31 октября Бозумбаев на вопрос о том, когда казахстанцы ощутят эффект от запуска модернизированных нефтеперерабатывающих заводов, ответил, что этот процесс займет не один день. «Давайте в 18-й раз скажу. В конце ноября мы ожидаем коррекцию цены, — отметил тогда министр. Депутат Михаил Чирков на экспертной встрече в Комитете по социально-культурному развитию Мажилиса раскритиковал отношение Бозумбаева к журналистам.

«Один высокий чиновник выходит, и журналисты к нему подходят и спрашивают. Он отвечает: “В 18-й раз вам объясняю”. Я не помню, как дальше, но что за тон вообще!» — сказал мажилисмен.

Позже в официальном ответе советник министра энергетики Аскар Джалдинов заверил, что после разговора все журналисты были удовлетворены ответом Бозумбаева.

«Но вот спустя сутки у нас проснулись господа депутаты. Мы, конечно, привыкли к их «быстрой» реакции на очень важные события в стране. Но они каждый раз умудряются поражать общественность своими высказываниями. Хотя вся страна ждет от них реальной работы и пользы, — написал тогда советник.

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