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11:25 (мск), источник: "Российская газета"

Су-34 провели первые ракетные стрельбы под Хабаровском

Экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 провели первые ракетные стрельбы под Хабаровском, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа.

Источник: AP 2017

Стрельба велась на полигоне ракетами класса «воздух-поверхность». Сами же самолеты поступили в округ в конце октября.

«При выполнении заданий экипажи обнаружили и уничтожили наземные цели ракетами класса «воздух-поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Пресс-служба уточняет, что боевые стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время.

Су-34 проставляются в округ в рамках гособорлонзаказа. Предыдущая партия этих новейших истребителей-бомбардировщиков прибыла в ВВО в мае нынешнего года. Машины строятся на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.

Напомним, что истребители-бомбардировщики Су-34 были задействованы в антитеррористической операции в Сирии. Эти машины могут развивать скорость до 1900 километров в час и нести до 8 тонн бомб и ракет различных модификаций. В перспективе новые самолеты заменят не только фронтовые бомбардировщики Су-24, но и штурмовики Су-25, заложив основу универсальной линейки фронтовой авиации.

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