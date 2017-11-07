Су-34 провели первые ракетные стрельбы под Хабаровском

Источник: AP 2017

Стрельба велась на полигоне ракетами класса «воздух-поверхность». Сами же самолеты поступили в округ в конце октября.

«При выполнении заданий экипажи обнаружили и уничтожили наземные цели ракетами класса «воздух-поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Пресс-служба уточняет, что боевые стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время.

Су-34 проставляются в округ в рамках гособорлонзаказа. Предыдущая партия этих новейших истребителей-бомбардировщиков прибыла в ВВО в мае нынешнего года. Машины строятся на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.