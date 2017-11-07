Су-34 провели первые ракетные стрельбы под Хабаровском

Стрельба велась на полигоне ракетами класса «воздух-поверхность». Сами же самолеты поступили в округ в конце октября.
«При выполнении заданий экипажи обнаружили и уничтожили наземные цели ракетами класса «воздух-поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.
Пресс-служба уточняет, что боевые стрельбы проходили как в дневное, так и в ночное время.
Су-34 проставляются в округ в рамках гособорлонзаказа. Предыдущая партия этих новейших истребителей-бомбардировщиков прибыла в ВВО в мае нынешнего года. Машины строятся на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова.
Напомним, что истребители-бомбардировщики Су-34 были задействованы в антитеррористической операции в Сирии. Эти машины могут развивать скорость до 1900 километров в час и нести до 8 тонн бомб и ракет различных модификаций. В перспективе новые самолеты заменят не только фронтовые бомбардировщики Су-24, но и штурмовики Су-25, заложив основу универсальной линейки фронтовой авиации.