В администрации Перми появилась новая услуга в сфере земельных отношений
Расширен перечень муниципальных услуг, доступных пермякам. В скором времени в многофункциональных центрах (МФЦ) можно получить новую услугу в сфере земельных отношений.
Расширен перечень муниципальных услуг, доступных пермякам. В скором времени в многофункциональных центрах (МФЦ) можно получить новую услугу в сфере земельных отношений.
Планируется, что до конца года услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитута» станет доступна в офисах МФЦ.
Услуга предоставляется городским департаментом земельных отношений. Её получателями являются в большинстве своем представители
Обратиться за услугой можно в случаях, определённых статьёй 39.34 Земельного кодекса РФ:
— для проведения инженерных изысканий, либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
— для строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;
— для геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии.
Чтобы получить разрешение на использование муниципальной земли, можно обратиться непосредственно в департамент земельных отношений (улица Сибирская, 15, телефон приемной 212−46−78), в том числе в электронном виде по электронной почте.
Напомним, это вторая новая муниципальная услуга департамента земельных отношений в этом году, ранее в июле появилась услуга «Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Администрация Перми продолжает работу по увеличению перечня муниципальных услуг для улучшения качества и удобства их предоставления, повышения прозрачности и снижения административных барьеров. Таким образом, выполняется поручение Совета по противодействию коррупции при главе города Перми.
Сейчас администрация Перми, включая функциональные и территориальные органы, оказывает 40 муниципальных услуг, все они доступны в МФЦ.