В администрации Перми появилась новая услуга в сфере земельных отношений

Планируется, что до конца года услуга «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитута» станет доступна в офисах МФЦ.

Услуга предоставляется городским департаментом земельных отношений. Её получателями являются в большинстве своем представители бизнес-сообщества. Оформить разрешение на использование муниципальной земли можно в срок, не превышающий 28 календарных дней.

Обратиться за услугой можно в случаях, определённых статьёй 39.34 Земельного кодекса РФ:

— для проведения инженерных изысканий, либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;

— для строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;

— для геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии.

Чтобы получить разрешение на использование муниципальной земли, можно обратиться непосредственно в департамент земельных отношений (улица Сибирская, 15, телефон приемной 212−46−78), в том числе в электронном виде по электронной почте.

Напомним, это вторая новая муниципальная услуга департамента земельных отношений в этом году, ранее в июле появилась услуга «Выдача решения о размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на территории города Перми, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Администрация Перми продолжает работу по увеличению перечня муниципальных услуг для улучшения качества и удобства их предоставления, повышения прозрачности и снижения административных барьеров. Таким образом, выполняется поручение Совета по противодействию коррупции при главе города Перми.