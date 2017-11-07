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11:43 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на Центральной набережной

Больше трех тысяч квадратных метров геотекстиля уложено во внутренние части причалов городской набережной — это необходимо для усиления конструкции.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На участке реконструкции глава региона Андрей Бочаров провел выездное совещание. Строительство на объекте идет полным ходом. Сначала специалисты произвели выемку восьми тысяч кубометров грунта, затем приступили к укладке материала. Параллельно продолжается бетонирование причальных конструкций. Эти работы завершат до конца декабря. Восстановление гидротехнических сооружений, а также модернизация сетей электроснабжения на центральной набережной позволят в дальнейшем развивать эту территорию комплексно.

Кроме того, глава региона осмотрел благоустройство зоны, примыкающей к рокадной дороге. Уже в ближайшее время будет подготовлена проектная документация для второго этапа благоустройства поймы. Волгоградская молодежь сейчас разрабатывает предложения по приведению в порядок еще пяти гектаров земли до Астраханского моста. Около интерактивного музея «Россия. Моя история» уже появился современный парк с сухими фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками.

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