Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание на Центральной набережной

На участке реконструкции глава региона Андрей Бочаров провел выездное совещание. Строительство на объекте идет полным ходом. Сначала специалисты произвели выемку восьми тысяч кубометров грунта, затем приступили к укладке материала. Параллельно продолжается бетонирование причальных конструкций. Эти работы завершат до конца декабря. Восстановление гидротехнических сооружений, а также модернизация сетей электроснабжения на центральной набережной позволят в дальнейшем развивать эту территорию комплексно.

Кроме того, глава региона осмотрел благоустройство зоны, примыкающей к рокадной дороге. Уже в ближайшее время будет подготовлена проектная документация для второго этапа благоустройства поймы. Волгоградская молодежь сейчас разрабатывает предложения по приведению в порядок еще пяти гектаров земли до Астраханского моста. Около интерактивного музея «Россия. Моя история» уже появился современный парк с сухими фонтанами, детскими и спортивными площадками, цветниками и газонами, пешеходными и велосипедными дорожками.