Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма

Во время совещания мэр прокомментировал работу службы «005». По словам Еремина, большинство жителей так и не смогли дозвониться до операторов, так как линия была перегружена.

«На все телефоны диспетчерских служб только 4 ноября поступило более восьми тысяч обращений, однако очень многие люди просто не смогли дозвониться. К числу недозвонившихся в службу “005” можно причислить и меня. В субботу утром я не мог связаться с диспетчерами, поэтому подтверждаю: система работает неадекватно современным условиям. Нужно принимать меры для того, чтобы изменить ситуацию», — сказал Еремин.