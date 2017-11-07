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11:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма

Сергей Еремин назвал работу системы неадекватной.

Источник: РИА "Новости"

Глава Красноярска Сергей Еремин провел селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий штормового ветра в воскресенье. Главы районов сообщили мэру, что уже 5 ноября в городе полностью восстановили электроснабжение, убрали обрывки рекламных баннеров, подключили светофоры и убрали поломанные ветки и деревья.

Во время совещания мэр прокомментировал работу службы «005». По словам Еремина, большинство жителей так и не смогли дозвониться до операторов, так как линия была перегружена.

«На все телефоны диспетчерских служб только 4 ноября поступило более восьми тысяч обращений, однако очень многие люди просто не смогли дозвониться. К числу недозвонившихся в службу “005” можно причислить и меня. В субботу утром я не мог связаться с диспетчерами, поэтому подтверждаю: система работает неадекватно современным условиям. Нужно принимать меры для того, чтобы изменить ситуацию», — сказал Еремин.

Руководителю департамента городского хозяйства Игорю Титенкову поручили разработать предложения по усилению технической поддержки службы «005». Глава города также посоветовал главам администраций более тесно работать с предпринимателями, организациями и предприятиями Красноярска в части качества содержания городских территорий.

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Глава Красноярска не смог дозвониться в службу «005» во время шторма
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