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11:42 (мск), источник: Восток Медиа

Новый год Владивосток встретит с новым мэром

Депутаты приступили к процедуре назначения главы города.

Источник: Восток Медиа

В приморской столице стартовала процедура формирования комиссии, которая выберет главу Владивостока. В её состав войдёт восемь человек. Вероятнее всего, они определятся с выбором до конца 2017 года — вся процедура не должна занять больше 55 календарных дней, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Во вторник, 7 ноября, состоялось внеочередное заседание Думы города Владивостока в связи с тем, что Игорь Пушкарёв заявил о досрочном прекращении полномочий главы города. Теперь в краевом центре начался процесс формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока.

В её состав войдёт восемь человек — по четыре от Думы города Владивостока и губернатора Приморского края.

По информации городской Думы, члены конкурсной комиссии назначаются не позднее 20 календарных дней со дня прекращения полномочий главы города. Не позднее 25 календарных дней Дума города Владивостока принимает решение об объявлении конкурса на замещение должности главы города и публикует объявление о проведении конкурса в печатном средстве массовой информации и на официальном сайте. Не позднее 50 календарных дней конкурсная комиссия проводит конкурс, принимает решение по результатам конкурса и направляет его в Думу. Не позднее 55 календарных дней Дума города Владивостока принимает решение по вопросу об избрании главы города Владивостока.

Выбирать конкурсная комиссия будет из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе. В итоге члены комиссии представляют не менее двух кандидатов на рассмотрение Думы Владивостока для избрания главой города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что 3 ноября стало известно, что арестованный мэр Владивостока Игорь Пушкарёв ушёл в отставку. Он уже больше года находится в московском СИЗО «Матросская тишина». Сейчас обязанности главы городской администрации исполняет Алексей Литвинов, занявший этот пост после перехода Константина Межонова в вице-губернаторы.

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