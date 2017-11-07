По делу экс-министра транспорта Свердловской области будут допрошены свидетели

Напомним, что в октябре этого года заседание возобновилось. Сидоренко свою вину не признаёт.
Сидоренко обвиняют по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, с марта 2010 года по февраль прошлого года он, работая министром транспорта и связи Свердловской области, а также являясь фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, и 100% в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, установленному законом для госслужащих, преследуя корыстный умысел, лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями.
Ранее Свердловский областной суд отменил постановление районного суда о возвращении дела прокурору и снова направил дело в райсуд для рассмотрения по существу иным составом суда. Вернуть дело в прокуратуру райсуд хотел по причине того, что «не конкретизировано обвинение».
Добавим, процесс по делу Сидоренко должен был стартовать еще в конце сентября, но был перенесен из-за неявки адвоката экс-министра.