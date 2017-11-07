Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
В Амурской области разбился пассажирский самолет
Умер артист, поп-певец Роберт Найт
Слова Зюганова о Ленине Кадров назвал старческим слабоумием
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Волочкова выложила "свежее фото" из спальни
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Купальник цвета мяты: Топурия хвастается фигурой на пляже - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12:00 (мск), источник: Nakanune.ru

По делу экс-министра транспорта Свердловской области будут допрошены свидетели

Дело бывшего министра транспорта по Свердловской области Александра Сидоренко продолжат рассматривать 5 декабря. На заседании планируется выслушать свидетелей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, что в октябре этого года заседание возобновилось. Сидоренко свою вину не признаёт.

Сидоренко обвиняют по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, с марта 2010 года по февраль прошлого года он, работая министром транспорта и связи Свердловской области, а также являясь фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленной на его тещу, и 100% в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат, вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью, установленному законом для госслужащих, преследуя корыстный умысел, лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении указанными организациями.

Ранее Свердловский областной суд отменил постановление районного суда о возвращении дела прокурору и снова направил дело в райсуд для рассмотрения по существу иным составом суда. Вернуть дело в прокуратуру райсуд хотел по причине того, что «не конкретизировано обвинение».

Добавим, процесс по делу Сидоренко должен был стартовать еще в конце сентября, но был перенесен из-за неявки адвоката экс-министра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Левые силы запустили праймериз для отбора кандидата на пост президента
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Директор Стаса Михайлова опроверг подачу иска против РФ в ЕСПЧ
AliExpress сократит сроки доставки в Россию в четыре раза
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
Что было в комнате каждого советского школьника Далеко не каждая советская семья могла позволить себе роскошь выделить ребенку отдельную комнату. Но уж свой уголок в доме был у всех школьников, и он наполнялся поистине бесценными сокровищами. Эти предметы берегли, ими гордились, и они не лежали без дела.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь