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12:08 (мск), источник: РИА Новости

Парламент Татарстана рассмотрит вопрос изучения языков 8 ноября

КАЗАНЬ, 4 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президиум Госсовета Татарстана на заседании в субботу принял решение рассмотреть вопрос о преподавании и изучении государственных и родных языков республики на заседании 8 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Источник: РИА Новости

На заседании 26 октября депутаты парламента внесли в повестку дня дополнительный вопрос — о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике. При этом было решено рассмотреть этот вопрос на отдельном заседании.

Со стороны депутатов в адрес органов исполнительной власти республики, прокуратуры Татарстана прозвучало немало вопросов, дать ответы на которые в день сессии не представлялось возможным. Больше всего парламентариев беспокоило то, что сложившаяся ситуация раскалывает общество по языковому и национальному признаку. Кроме того, в школах одновременно с прокурорскими проверками начали менять учебные планы и корректировать образовательный процесс. Возник вопрос и с сокращением учителей татарского языка и литературы.

«Президентом Татарстана Рустамом Минихановым, кабинетом министров республики и министерством образования и науки Татарстана подготовлены новые стандарты и программы преподавания государственных и родных языков в общеобразовательных учреждениях республики. Согласительные процедуры с федеральным центром продолжаются, знаю, что достигнуты некоторые компромиссы, но затягивать обсуждение вопроса мы не намерены», — сказал на заседании президиума председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

При этом он отметил необходимость продолжить учебный процесс, так как в школах заканчиваются каникулы, а также необходимость снять социальную напряженность в обществе. «Уверен, мы найдем правильное, взвешенное решение, не ущемляя интересов всех сторон», — подчеркнул глава парламента республики.

Родители школьников в Татарстане в последние месяцы стали инициировать коллективные обращения к руководству учебных заведений, министерств образования Татарстана и России, прокуратуры, отказываясь от обязательного проведения уроков татарского языка для их детей или требуя сократить количество уроков этого предмета, в соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка. Многие родители жаловались на недостаточное количество уроков по изучению русского языка.

Министерство образования и науки Татарстана, давая в сентябре разъяснения по вопросу обучения татарскому языку в общеобразовательных учреждениях, отмечало, что Конституция РФ признает за регионами право устанавливать государственные языки субъекта РФ, а Конституцией Татарстана в качестве государственных языков республики установлены русский и татарский языки. Соответственно татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях Татарстана. При этом, по информации министерства, принимаются меры по совершенствованию методик и технологий обучения татарскому языку. Министерство сообщало, что «принято решение о доведении с 1 января 2018 года объемов изучения русского языка до объемов, рекомендуемых министерством образования и науки РФ».

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