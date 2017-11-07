КС РФ указал на необходимость полноценной судебной защиты прав собственников в Крыму

Источник: Интерфакс

Постановление КС РФ провозглашено во вторник. Согласно материалам пресс-службы суда, КС РФ указал на охрану частной собственности законом: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Исходя из этого, закрепленные в Конституции гарантии охраны частной собственности должны действовать на территории новых субъектов как со дня принятия их в состав РФ, так и в течение всего переходного периода, введенного для урегулирования вопросов интеграции.

«При этом прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в Перечень не предопределяет распространение действия данного правила в отношении имущества физических и юридических лиц, право собственности которых возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. В связи с чем не имеется предпосылок для интерпретации оспоренных положений закона республики Крым как позволяющих на основании включения имущества в Перечень прекращать правомерно возникшее на него право собственности физических и юридических лиц», — говорится в материалах.

КС РФ также постановил, что сам по себе факт включения имущества в Перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости.

Суды, подчеркнул КС РФ, не должны рассматривать такие дела формально, они обязаны исследовать фактические обстоятельства дела.

КС РФ постановил, что оспоренные нормы не противоречат Конституции.

Дела заявителей подлежат пересмотру.

Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы ООО «Дайвинг-Центр «Соляриус», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг», которым Арбитражный суд республики отказал в признании недействительным постановления Госсовета региона, согласно которому ряд объектов бывшего госпредприятия министерства обороны Украины был включен в перечень имущества, учитываемого как собственность республики Крым.

В частности, ООО «Промхолдинг» не удалось оспорить в Арбитражном суде отказ в регистрации права собственности на один из объектов ПАО «Акционерная компания «Крымавтотранс» в Симферополе.

Заявители полагают, что оспоренные ими нормы позволяют произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов.