КС РФ указал на необходимость полноценной судебной защиты прав собственников в Крыму
7 ноября.
7 ноября.
Постановление КС РФ провозглашено во вторник. Согласно материалам
«При этом прекращение права собственности на крымское имущество со дня включения его в Перечень не предопределяет распространение действия данного правила в отношении имущества физических и юридических лиц, право собственности которых возникло до 17 марта 2014 года и имеет надлежащие правовые основания. В связи с чем не имеется предпосылок для интерпретации оспоренных положений закона республики Крым как позволяющих на основании включения имущества в Перечень прекращать правомерно возникшее на него право собственности физических и юридических лиц», — говорится в материалах.
Суды, подчеркнул КС РФ, не должны рассматривать такие дела формально, они обязаны исследовать фактические обстоятельства дела.
КС РФ постановил, что оспоренные нормы не противоречат Конституции.
Дела заявителей подлежат пересмотру.
Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы ООО «Дайвинг-Центр «Соляриус», ООО «ФОРМАТ-ИТ» и ООО «Промхолдинг», которым Арбитражный суд республики отказал в признании недействительным постановления Госсовета региона, согласно которому ряд объектов бывшего госпредприятия министерства обороны Украины был включен в перечень имущества, учитываемого как собственность республики Крым.
В частности, ООО «Промхолдинг» не удалось оспорить в Арбитражном суде отказ в регистрации права собственности на один из объектов ПАО «Акционерная компания «Крымавтотранс» в Симферополе.
Заявители полагают, что оспоренные ими нормы позволяют произвольно устанавливать исключения из общего правила о сохранении права собственности на объекты недвижимого имущества, возникшее до вступления в силу закона об образовании в составе РФ двух новых субъектов.
По мнению заявителей, указанные правовые акты позволяют лишать собственника имущества во внесудебном порядке и без